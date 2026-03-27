Leapmotor B10 (2026) – Macan & NIO Look für ab 29.900 Euro!
Der Leapmotor B10 fällt sofort auf: Am Heck erinnert er stark an den Porsche Macan – sportlich und breit. Die Front dagegen wirkt clean und modern, fast wie bei NIO.
Ab 29.900 Euro bekommst du hier einen Elektro-SUV mit moderneren Features, dem Chefsessel auf der Rückbank und auffälligem Look. Ist das der neue Preis-Leistungs-Hammer oder gibt es einen Haken?
Eure Meinung dazu: Eigenständig genug oder klar inspiriert?
👉 Im Video zeigen wir euch:
• Design im Detail
• Kofferraum, Innenraum&Qualität
• Verarbeitung & erster Eindruck
• Technik, Reichweite & Features
• Für wen sich der B10 lohnt
Dr. Friedbert Weizenecker
Dr. Friedbert Weizenecker - Seit mehr als 20 Jahren schreibe ich Auto-Themen für mehrere Zeitungen. Vor meiner Zeit als Auto-Journalist habe ich wirtschaftswissenschaftliche Features für ein Wirtschaftsmagazin und für Zeitungen verfasst. Als Volkswirt, Betriebswirt und Soziologe versuche ich auch ökonomische und gesellschaftliche Aspekte einfließen zu lassen. Autos sind meine Leidenschaft.