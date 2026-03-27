Leapmotor B10 (2026) – Macan & NIO Look für ab 29.900 Euro!

Der Leapmotor B10 fällt sofort auf: Am Heck erinnert er stark an den Porsche Macan – sportlich und breit. Die Front dagegen wirkt clean und modern, fast wie bei NIO.

Ab 29.900 Euro bekommst du hier einen Elektro-SUV mit moderneren Features, dem Chefsessel auf der Rückbank und auffälligem Look. Ist das der neue Preis-Leistungs-Hammer oder gibt es einen Haken?

Eure Meinung dazu: Eigenständig genug oder klar inspiriert?

👉 Im Video zeigen wir euch:

• Design im Detail

• Kofferraum, Innenraum&Qualität

• Verarbeitung & erster Eindruck

• Technik, Reichweite & Features

• Für wen sich der B10 lohnt