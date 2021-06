Neuer Opel Astra wird in Rüsselsheim gebaut

Opel gewährt einen ersten Blick auf den neuen Astra, der noch in diesem Jahr auf den Markt kommt. Es ist die erste elektrifizierte Astra-Generation. Das Auto sei vom ersten Federstrich an komplett neu entwickelt worden, so die Rüsselsheimer.

Blickfang an der Fahrzeugfront ist der zuerst im Mokka eingeführte und für den neuen Astra weiterentwickelte Opel Vizor. Der Namenszug am Heck erscheint künftig horizontal fließend zentral auf der Heckklappe.

Auch im Innenraum nimmt das digitale Opel Pure Panel die Gestaltung des Opel Vizors im Cockpit auf. Es vereint zwei Widescreen-Displays. Die Qualitätsanmutung des Interieurs spiegelt sich auch in weiterer Ausstattungsmerkmale wie dem neu designten Lenkrad und den ergonomischen Sitzen für Fahrer und Beifahrer wider.

Der neue Opel Astra ist durch und durch „made in Germany“: Designt, entwickelt und gefertigt im Werk Rüsselsheim. Er fährt als dynamischer Fünftürer sowie als flexibler Sports Tourer vor. Zugleich wird er erstmals in seiner Modellgeschichte auch elektrifiziert erhältlich sein. Die Produktion des neuen Kompaktklassemodells beginnt noch in diesem Jahr.

Fotos: Opel

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren