Peugeot Inception Concept (2023) – Eine neue Ära für Elektrofahrzeuge der Löwenmarke

Inception bedeutet „der Anfang“ und dieser zeigt sich bereits auf den ersten Blick beim futuristischen Design des Konzeptfahrzeugs. Peugeot hat mit dem Inception Concept eine – nach eigener Aussage – neue Ära für Elektrofahrzeuge eingeläutet. Das futuristisch erscheinende Design verkörpert die Zukunftsvision der Marke für E-Mobilität und setzt auf die neuen „BEV-by-design“ Plattformen der Stellantis Gruppe.

Das Peugeot Inception Concept Car basiert auf der STLA Large Plattform, Es soll eine besonders effiziente Limousine mit einer Länge von 5 m und einer niedrigen Silhouette von 1,34 m sein. Die Plattform wurde speziell für Elektrofahrzeuge entwickelt und bietet große architektonische Unterschiede, die für ein völlig neues Fahrerlebnis und Interieur-Design genutzt werden sollen. Die neuen „BEV-by-design“ Elektro-Plattformen werden unter anderem technologische Elemente einführen, die von künstlicher Intelligenz angetrieben werden: STLA Brain, STLA Smart Cockpit und STLA Autodrive. Das vollelektrische Peugeot Inception Concept ist mit einer 800-Volt-Technologie ausgestattet. Die 100-kWh-Batterie ermöglicht eine Reichweite von 800 Kilometern. Dabei soll er sich mit einem Verbrauch von 12,5 kWh pro 100 Kilometer begnügen.

NinaCarMaria im Gespräch mit Sebastien Criquet (Senior Exterior Designer von Peugeot)

Das Konzeptfahrzeug wird per Induktion aufgeladen, ohne dass ein Ladekabel benötigt wird. 30 Kilometer Reichweite können in 1 Minute geladen werden. Anders formuliert: 150 Kilometer in 5 Minuten. Zwei kompakte Elektromotoren sorgen für Allradantrieb und eine Leistung von fast 500 kW (680 PS), was eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in weniger als 3 Sekunden ermöglicht. Das Lenkrad wird durch eine Hypersquare-Steuerung ersetzt, bei der digitale elektrische Steuerungen an die Stelle mechanischer Verbindungselemente treten. Das Design des Peugeot Inception Concept spiegelt sich in der neuen Designsprache wider, die ab 2025 für das nächste Fahrzeug von Peugeot zum Einsatz kommen wird. Die neue Designsprache des Peugeot Inception Concept zeichnet sich durch einen katzenhaften Look aus, der sportlich, kantig und smooth wirkt.

Der Innenraum ist wie eine gläserne Kapsel gestaltet, die nahtlos in das dynamische Profil des Fahrzeugs übergeht.

Mit einer Glasfläche von 7,25 Quadratmetern und dem hochwertigen NARIMA Glas, das ursprünglich von der NASA entwickelt wurde, bietet das Konzeptfahrzeug einen einzigartigen und exklusiven Stil. Die Farbe des Peugeot Inception Concept besteht aus sehr feinen Metallpigmenten und wird einfach beschichtet, was bedeutet, dass beim Auftragen viel weniger Energie verbraucht wird. Die „Fusionsscheibe“ des vorderen Stoßfängers weist eine völlig neue Lichtsignatur auf, die die charakteristischen Krallen von Peugeot enthält.

Die Scheibe besteht aus einer einzigen Glasscheibe, in deren Mitte sich das Logo befindet, das durch einen 3D-Leuchteffekt vergrößert wird. Kommunizierende Türen, aerodynamische Räder und ein ausdrucksstarkes Heck sind einige der bemerkenswerten Merkmale des PEUGEOT Inception Concept. Die Tech Bar, die horizontal durch die Türfläche verläuft und mit künstlicher Intelligenz ausgestattet ist, erkennt den Fahrer und stellt die gewünschten Komforteinstellungen automatisch ein. Die Aerorim-Räder vereinen Aerodynamik und Ästhetik. Dabei bleibt das beleuchtete Löwen-Emblem beim Drehen des Rades statisch. Das Heck spiegelt die neue Signatur der Frontpartie wider und unterstreicht die subtile Formgebung der Kotflügel.

Im Inneren des Fahrzeugs wurde das traditionelle Lenkrad entfernt und durch das digitale Hypersquare-Bedienungssystem ersetzt. Eine neue Generation des Peugeot i-Cockpit: Mit einem Fingertipp können alle Fahrparameter gesteuert werden, und die Steer-by-Wire-Technologie macht das Fahren instinktiv und einfach. Das Hypersquare mit digitaler elektrischer Steuerung hat eine völlig natürliche und universelle Lenkradsteuerung und ermöglicht ein neues Fahrvergnügen. Das Halo Cluster, das mit dem Hypersquare kombiniert ist, zeigt Fahr- oder Infotainment-Informationen in 360 Grad an und informiert die Fahrgäste, die sich dem Fahrzeug nähern. Peugeot hat das Ziel, den Hypersquare noch vor Ende des Jahrzehnts in einem Fahrzeug der nächsten Generation einzuführen. Die Steer-by-Wire-Technologie wurde getestet und integriert, um den Fahrkomfort, die Sicherheit und die Zuverlässigkeit für den regulierten Einsatz zu erweitern.

Das Peugeot Inception Concept zeigt eine optimistische Zukunftsvision, in der das Armaturenbrett verschwindet und das Hypersquare und das Halo Cluster eine neue Art des Fahrens ermöglichen. Insgesamt zeigt das Peugeot Inception Concept, wie die Marke die Herausforderungen der Elektromobilität annimmt und gleichzeitig ihr Design und ihre Technologie auf ein neues Level hebt. Es ist ein Beispiel für die Zukunft der Elektrofahrzeuge und zeigt, was möglich ist, wenn man die Grenzen des Designs und der Technologie neu definiert. Salute, RoboCop.

