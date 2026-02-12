Alltags-SUV oder ein Kompromiss zu viel? Kritischer Blick auf den Opel Frontera Electric

In unserem heutigen Video nehmen wir die Verarbeitung und die Qualität des Opel Frontera Electric (83 kW) in der GS-Ausstattung unter die Lupe. Der Innenraum wirkt zwar funktional, aber sichtbar kostenoptimiert: überwiegend harte Kunststoffe, nur wenige Softtouch-Flächen und ein insgesamt eher nüchterner Eindruck. Auch bei Details wie Türgriffen, Kofferraumabdeckung und Materialhaptik stellen sich Fragen zur Langzeitqualität. Ist das nun das gelungene Stellantis Kosten-Konzept für einen günstigen Einstieg in die Elektromobilität – oder spart die Stellantis Marke Opel hierschlicht an den falschen Stellen?

Wir zeigen euch ehrlich, was aus unserer Sicht gut ist, wo Schwächen liegen – und ob der Opel Frontera in unseren Augen trotzdem eine Option sein kann.

Technische Daten – Opel Frontera Electric (2026)

Elektromotor: Frontantrieb (FWD), Permanentmagnet‑Synchronmotor (PSM)

Systemleistung: 83 kW (≈ 113 PS)

Drehmoment: ca. 125 Nm

Beschleunigung 0–100 km/h: ca. 12,1 s

Höchstgeschwindigkeit: ca. 143 km/h

Batterietyp: LFP (Lithium‑Eisenphosphat)

Akku‑Kapazität: 44 kWh (netto)

WLTP‑Reichweite: 44 kWh

Version: ca. 305 km

Energieverbrauch (WLTP kombiniert): ca. 15,8–18,5 kWh/100 km

AC‑Laden: bis zu 11 kW (optional)

DC‑Schnellladen (CCS): bis 100 kW

Ladezeit DC 20–80 %: ca. 26 Min.

Länge × Breite × Höhe: 4.385 × 1.795 × ca. 1.635 mm

Radstand: 2.670 mm

Leergewicht: ca. 1.589–1.610 kg

Zulässiges Gesamtgewicht: ca. 2.030 kg

Kofferraumvolumen: 460 – 1 600 Liter (Rücksitzbank umgeklappt)

Anhängelast (gebremst): 350 kg

Dachlast: 75–240 kg