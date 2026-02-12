Alltags-SUV oder ein Kompromiss zu viel? Kritischer Blick auf den Opel Frontera Electric
In unserem heutigen Video nehmen wir die Verarbeitung und die Qualität des Opel Frontera Electric (83 kW) in der GS-Ausstattung unter die Lupe. Der Innenraum wirkt zwar funktional, aber sichtbar kostenoptimiert: überwiegend harte Kunststoffe, nur wenige Softtouch-Flächen und ein insgesamt eher nüchterner Eindruck. Auch bei Details wie Türgriffen, Kofferraumabdeckung und Materialhaptik stellen sich Fragen zur Langzeitqualität. Ist das nun das gelungene Stellantis Kosten-Konzept für einen günstigen Einstieg in die Elektromobilität – oder spart die Stellantis Marke Opel hierschlicht an den falschen Stellen?
Wir zeigen euch ehrlich, was aus unserer Sicht gut ist, wo Schwächen liegen – und ob der Opel Frontera in unseren Augen trotzdem eine Option sein kann.
Technische Daten – Opel Frontera Electric (2026)
Elektromotor: Frontantrieb (FWD), Permanentmagnet‑Synchronmotor (PSM)
Systemleistung: 83 kW (≈ 113 PS)
Drehmoment: ca. 125 Nm
Beschleunigung 0–100 km/h: ca. 12,1 s
Höchstgeschwindigkeit: ca. 143 km/h
Batterietyp: LFP (Lithium‑Eisenphosphat)
Akku‑Kapazität: 44 kWh (netto)
WLTP‑Reichweite: 44 kWh
Version: ca. 305 km
Energieverbrauch (WLTP kombiniert): ca. 15,8–18,5 kWh/100 km
AC‑Laden: bis zu 11 kW (optional)
DC‑Schnellladen (CCS): bis 100 kW
Ladezeit DC 20–80 %: ca. 26 Min.
Länge × Breite × Höhe: 4.385 × 1.795 × ca. 1.635 mm
Radstand: 2.670 mm
Leergewicht: ca. 1.589–1.610 kg
Zulässiges Gesamtgewicht: ca. 2.030 kg
Kofferraumvolumen: 460 – 1 600 Liter (Rücksitzbank umgeklappt)
Anhängelast (gebremst): 350 kg
Dachlast: 75–240 kg
Dr. Friedbert Weizenecker
Dr. Friedbert Weizenecker - Seit mehr als 20 Jahren schreibe ich Auto-Themen für mehrere Zeitungen. Vor meiner Zeit als Auto-Journalist habe ich wirtschaftswissenschaftliche Features für ein Wirtschaftsmagazin und für Zeitungen verfasst. Als Volkswirt, Betriebswirt und Soziologe versuche ich auch ökonomische und gesellschaftliche Aspekte einfließen zu lassen. Autos sind meine Leidenschaft.