ELEKTROAUTO Laden: Nissan Leaf e+ Tekna – Das meistverkaufte E-Auto? Elektro-Check I 217 PS (62 kWh)

Der Nissan Leaf e+ galt lange als eines der meistverkauften Elektrofahrzeugen. Wir haben das Modelljahr 2021 mit der höchsten Ausstattungsstufe „Tekna“, eine von sieben Ausstattungsoptionen, getestet. Der Elektromotor zaubert eine Leistung von 217 PS, ein maximales Drehmoment von 340 Nm und eine Reichweite von 385 Kilometern.

Die Testversion hat eine perlweiße Lackierung mit schwarzem Dach als Kontrast. Neue LED Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht und eine blaue Akzentleiste an der Frontschürze runden den Look ab.

Das + in seinem Namen steht für den großen Akku mit 62 kWh. Erhältlich ist der Leaf e aber auch mit einem kleineren Speicher. Mit einer Schnellladung von 50 kW lässt er sich in nur in 90 Minuten bis zu 80 Prozent aufladen.

Was er noch so drauf hat, möchten wir heute gemeinsam raus finden. Und ich will dir meine Tipps für Euer erstes Elektrofahrzeugen verraten. Viel Spaß dabei!

Technische Daten:

Länge 4490 mm Breite 1788 mm Höhe 1545 mm

Radstand 2700 mm Leergewicht (EG) 1756 kg

Zulässige Gesamtmasse (zGM) 2140 kg

Beschleunigung 0-100 km/h 6.9 sec

Höchstgeschwindigkeit 157 km/h

Reichweite 325 km

Leistung 160 kW (218 PS)

Max. Drehmoment 340 Nm

Antrieb Front

Kofferraumvolumen 420 L

Ladevolumen max. 1161 L

Dachlast 35 kg Nutzlast 459 kg

Batteriekapazität 62.0 kWh

Ladeanschluss Type 2

Platzierung Vorderseite – Mittig

Ladeleistung 6.6 kW AC

Ladezeit (0-325 km) 10 Stunden

Ladegeschwindigkeit 33 km/h

Nutzbare Batteriekapazität 56.0 kWh

Schnellladeanschluss CHAdeMO

Platzierung Vorderseite – Mittig

Schnellladeleistung (max.) 100 kW DC

Schnellladezeit (33-260 km) 35 min

Schnellladegeschwindigkeit 390 km/h

Reichweite (WLTP) 385 km

Nennverbrauch 180 Wh/km

Fahrzeugverbrauch 145 Wh/km

Nenn-Benzinäquivalent 2.0 l/100km

Fahrzeug Benzinäquivalent 1.6 l/100km

Wendekreis 10,6 m

Bruttolistenpreise Fahrzeug 40.648 €

Testfahrzeug: 43.000 Euro