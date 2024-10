Opel Grandland (2025) - Familienauto, mit dem man gerne vorfährt

Das neue Opel Top-SUV wurde nicht nur entwickelt und gezeichnet in Deutschland, es ist auch real „made in Germany“. Der Opel Grandland wird in Eisenach gebaut. Wahlweise ist er in drei Antriebsarten zu haben.

Opel macht den Grandland neu

Der neue Opel Grandland Hybrid kommt mit 48-Volt-Technologie und kostet ab 36.400 Euro. Der Plug-in-Hybrid kann ab 40.150 Euro erworben werden. Die vollelektrische Variante fährt zum Preis von 46.750 Euro mit 157 kW (213 PS) starkem Elektromotor, 345 Newtonmeter direkt anliegendem Drehmoment, einem 73 kWh-Akku (nutzbare Kapazität) und bis zu 523 Kilometer Reichweite (WLTP1) vor. Zudem wird das batterie-elektrische SUV auch als besonders umfangreich ausgestatteter Grandland Electric GS mit 82 kWh-Akku (nutzbare Kapazität) und bis zu 582 Kilometer lokal emissionsfreier Reichweite (WLTP1) für 51.590 Euro angeboten.

Für unsere Testfahrten haben wir die vollelektrische Variante gewählt. Auch wenn sie runde 10.000 Euro mehr kostet, als der Grandland mit Mild-Hybrid-Antrieb, erwarten wir, dass sich viele Kunden für den E-Grandland entscheiden, nicht zuletzt, weil es bald wieder eine Förderung der E-Mobilität geben dürfte. Bald schon soll aus dem Konzernbaukasten eine reine E-Variante mit einer 97 kWh-Batterie auf den Markt kommen, die bis zu 700 Kilometer weit (nach WLTP) ohne Ladestopp fahren kann. Wenn geladen werden muss oder soll, geht es fix. Mit einer Ladeleistung von bis zu 160 kW kann an öffentlichen Schnellladestation in weniger als 30 Minuten ein Ladezustand von 80 Prozent der Batteriekapazität erreicht werden.

Das sehr ansehnlich gezeichnete Mid-Size-SUV erinnert mit seinen klaren Linien und der monolitschen Erscheinung stark an die großen Landrover-Modelle. Dabei bietet der Opel Grandland innovative Technologien, umfangreiche Ausstattungen sowie nachhaltige Lösungen. Optisch fällt auf Anhieb die beleuchtete Front und der ebenfalls leuchtende Opel-Schriftzug am Heck ins Auge. Der Autotester zeigt sich vom Grandland begeistert: „Für mich ist er der aktuell schönste Opel“.

Mid-Size-SUV mit moderner Technik und großem Raumangebot

Innen zeigt er sich stylish und geräumig. Hier fühlt man sich auf Anhieb wohl. Nicht über digitalisiert finden sich auch Menschen jenseits der 50 auf Anhieb zurecht. Die neue Grandland-Generation erstreckt sich über eine Fahrzeuglänge von 4,65 Meter, rund 1,93 Meter Breite und 1,66 Meter Höhe. Damit ist der Grandland 173 Millimeter länger, 36 Millimeter höher und 49 Millimeter breiter als sein Vorgänger. Das kommt den Passagieren und auch dem Gepäckraum zugute. In der zweiten Reihe kann man sich auch auf langer Fahrt wohlfühlen. Die Rücksitzbank kann im Verhältnis 40:20:40 geteilt umgeklappt werden. Ein Ladevolumen von 550 bis zu 1.645 Litern kann sich gegenüber den Wettbewerbern um VW Tiguan oder Hyundai Tucson wahrlich sehen lassen.

Im Cockpit versprühen das leicht zum Fahrer hin geneigte, je nach Variante 10 oder 16 Zoll große zentrale Display und die hohe Mittelkonsole moderne Sportlichkeit. Hinter dem Lenkrad hält ein breites und volldigitales Display die wichtigsten Informationen bereit. Zusammen mit dem optionalen Head-up-Display sorgt es dafür, dass der Fahrer den Blick stets auf der Straße halten kann. Außerdem lässt sich in jedem Grandland der Pure Mode anwählen, der die Inhalte des Fahrerinfodisplays sowie des Head-up-Displays und des zentralen Screens bei Nacht oder hoher Geschwindigkeit auf ein nötiges Mindestmaß reduziert.

Opel-typisch lassen sich darüber hinaus häufig genutzte Einstellungen wie die Klimatisierung ganz einfach über wenige physische Tasten intuitiv regeln. Der Fahrer kann entscheiden, welche Information er auf welchem der Displays angezeigt bekommen möchte. Für einen entspannten Fahrgenuss sorgen die von der Aktion Gesunder Rücken e.V. zertifizierten Ergonomie-Sitze mit individuell regulierbaren Seitenpolstern. Alle Stoffe und Bezüge im Innenraum werden aus Materialien mit Recyclinganteil gefertigt. Die Oberflächen fühlen sich wirklich angenehm an. Kompliment.

Hinter einem rauchigen Glas finden die Nutzer eine Fläche zum induktiven Smartphone-Laden, so dass die mobilen Endgeräte während des Ladevorgangs sicher verstaut und trotzdem jederzeit sichtbar sind. Ein gut sichtbares lang zogenens grünes LED zeigt deutlich an, dass geladen wird. Gut gelöst!

Bald schon sollen 700 Kilometer rein elektrisch drin sein

Wichtig für Komfort und Sicherheit sind auch Moderen Assistenzsysteme, so unter anderem ein automatischer Geschwindigkeitsregler mit Stop & Go-Funktion, erweiterte Verkehrszeichenerkennung, intelligente Geschwindigkeitsanpassung und Folgekollisions-Bremsung. Das Rangieren und Parken erleichtern Systeme wie der Parkpilot für Front und Heck, die Rückfahrkamera mit automatischer Reinigungsfunktion sowie die 360-Grad-Kamera. Die Sicherheit bei Fahrten in der Dunkelheit steigert auf Wunsch das blendfreie Intelli-Lux HD Lichtsystem, das im neuen Grandland erstmals über mehr als 50.000 Elemente verfügt. Das erhöht die Sicherheit bei Nachtfahrten deutlich.

Im Innenraum bleibt es während der Fahrt angenehm leise. Dafür sorgen neben einer guten Dämmung auch schichtig aufgebaute Frontscheiben. Die Bedienung des neuen Grandland zeigt sich spontan intuitiv, da braucht es keine lange Eingewöhnung. Dem Autotester hat der Sound der Blinker nicht wirklich gefallen, leider sind hier keine Sound-Varianten einstellbar, aber daran gewöhnt man sich bestimmt bald. Die Abstimmung des Fahrwerks haben wir als sportlich und trotzdem komfortabel empfunden. Auch in schnell gefahrenen Kurven zeigt sich der Grandland stabil. Trotz seiner Höhe von 1,66 Meter neigt sich die Karosse in Kurven kaum.

Fazit

Mit 36.000 Euro beginnen die Preise für den neuen Opel Grandland überraschend tief. Die günstigste E-Variante des geräumigen Mid-Size -SUVs kostet mit 46.000 Euro einen zu erwartenden Preis. Die von Opel gewährte Garantie dauert nur 2 Jahre, da würde sich der Autotester mehr wünschen. Andere bieten da 5 und mehr Jahre. Aber mit dem Grandland bekommt man ein in Deutschland entwickeltes und gebautes SUV, das eine hohe Qualität ausstrahlt und wirklich klasse aussieht. Der Grandland dürfte daher Opel neue Kundengruppen zuführen.