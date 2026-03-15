Neuer Nissan Micra EV: Der Elektro-Kleinwagen, auf den viele warten?

Kann ein kleiner Elektro-Stadtflitzer im Alltag überzeugen? Wir haben den neuen vollelektrischen Nissan Micro mit der 52 kWh Batterie in der Advance-Ausstattung in der Praxis auf die Probe gestellt.

Wir sind von Düsseldorf nach Brüssel gefahren um zu sehen, was uns am neuen Micra gefällt, was uns uns vielleicht sogar begeistert und was weniger. Insbesondere, wenn Du überlegst diesen kompakte E-Auto zu kaufen oder zu leasen, solltest Du unser Video schauen.

Der neue Nissan Micra EV nutzt technisch weitgehend die gleichen Komponenten wie der Renault 5 E-Tech.

Bedeutet das auch, gleicher Charakter oder was macht den Micra aus bzw. unterscheidet ihn? Oder ist neue Micra gar nur ein „umgelabelter“ Renault – oder hat Nissan dem Elektro-Kleinwagen einen eigenen Charakter gegeben? In unserem Test schauen wir vergleichend insbesondere auf:

Reichweite und Verbrauch

Ladeleistung und Ladezeiten

Fahrgefühl und Komfort

Technik, Infotainment und Bedienung

Qualitätseindruck

Preis

👉 Hinterlasst gern Eure Kommentare: Würdet ihr eher den Nissan Micra EV oder den Renault 5 E-Tech fahren? Wir sind auf deine Meinung gespannt.

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Technische Daten – Nissan Micra EV

Antrieb & Leistung

Motor: Elektromotor, Frontantrieb, Leistung: 90 kW (122 PS) oder 110 kW (150 PS), Drehmoment: 225–245 Nm 0–100 km/h: ca. 9,0 s / 8,0 s, Höchstgeschwindigkeit: 150 km/h

Batterie & Reichweite

Batteriegrößen: 40 kWh/52 kWh, Reichweite (WLTP): bis 317 km (40 kWh)/ bis 416 km (52 kWh), Laden AC-Laden: 11 kW, DC-Schnellladen: 80 kW (40 kWh Version), 100 kW (52 kWh Version), Schnellladen 15–80 % in ca. 30 Minuten

Maße & Gewicht

Länge: 3,97 m, Breite: 1,77 m, Höhe: 1,49 m, Kofferraum: 326 Liter (bis 1106 l), Gewicht: ca. 1.450–1.530 kg, Anhängelast: bis 500 kg

Preis: ab 27.000 Euro (Hersteller gibt derzeit 3000 Euro Förderrabatt)