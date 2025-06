Neuer Fiat Grande Panda Hybrid 2025 – Das beste Stadtauto aller Zeiten? Preis, Technik & Design | In Fiat, Stellantis In Clips | Von Von Cornelia Weizenecker

Der neue Fiat Grande Panda Hybrid setzt einen wichtigen Meilenstein in der elektrifizierten Mobilität der italienischen Marke im Stellantis-Konzern. Basierend auf der flexiblen Smart-Car Plattform, ist dieser Kleinwagen speziell für den urbanen Einsatz weltweit konzipiert worden. Ab Juni 2025 gibt es ihn in Deutschland mit der erschwinglichen Hybrid-Technologie.

Die Preise starten bei 18.990 Euro. Der moderne Mild-Hybrid Antrieb kombiniert einen 74 kW (101 PS) starken Turbo-Benziner mit einem 48-Volt-Elektromotor, der bis zu 21 kW an Leistung zusteuern kann. So ist es möglich, sehr kurze Strecken rein elektrisch zurückzulegen. Die Enrgie dafür wird ausschließlich durch Rekuperation gewonnen und in einem Akku gespeichert.

Das Design des Grande Panda ist inspiriert vom klassischen Panda und anderen Fiat-Ikonen. Dieses Reminiszenz wird nun modern interpretiert.

Fiat Grande Panda Hybrid (2025)

Der Fiat Grande Panda Hybrid bietet viel Platz, innovative Technik und umweltfreundliche Materialien wie Bambusfasern im Innenraum. Mit umfangreicher Ausstattung, Fahrer-Assistenz-Systemen und vernetztem Infotainment ist der 3,99 Meter lange Kleinwagen bestens für die Stadt und die Region geeignet.

Unser Video gibt Antwort auf alle wesentlichen Fragen zu diesem modernen Kleinwagen. Ob er wirklich eines der besten Stadtautos ist … schaut einfach gleich rein …