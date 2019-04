Kia bietet sein Flaggschiff in einer kraftvollen Farbe an: Alle Kia Stinger können ohne Aufpreis in der Unilackierung Neonorange bestellt werden. Daneben gibt es unverändert neun Metallic- und Dreischicht-Sonderlackierungen gegen Aufpreis. Die 4,83 Meter lange Sportlimousine ist in zwei Ausführungen und drei Motorisierungen erhältlich: Die Topversion GT mit einem 3,3 -Liter-V6-Benziner mit 366 PS (269 kW), für die Ausführung GT Line stehen ein 2,0-Liter-Turbobenziner 245 PS (180kW ) und ein 2,2-Liter-Diesel (200 PS /147 kW) zur Wahl. Die Preise starten bei 44 490 Euro. ampnet

Foto: Kia