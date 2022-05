BRABUS G 900 SUPERBLACK – der balearische Batman aus Bottrop mit 900 PS I NinaCarMaria￼

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Ob mitten in Bottrop oder auf Mallorca – Brabus macht überall eine gute Figur. Der Edel-Tuner aus dem Ruhrgebiet hat die Balearen-Insel ausgewählt, um seine neuesten Modelle zu präsentieren. So konnte NinaCarMaria die sündhaft teueren Modelle des Tuners auf den mallorquinischen Straßen und auf dem Meer vor der Insel ausgiebig unter die Lupe nehmen.

Schaut doch unser Video …

Der neue Brabus 900 Superblack



„Mallorca ist nur einmal im Jahr“ – zumindest gemeinsam mit Brabus.

Neben zwei neuen Booten, den edlen Brabus Classics und dem ersten Brabus Motorrad, galt es den neuen Brabus G900 Superblack ins Visier zu nehmen. Der G900 rollt auf der Basis des Mercedes- Benz G 63 AMG auf die Straßen. Die Bottroper Manufaktur zaubert aus dem V8-Biturbo eine Leistung von 900 PS und ein maximales Drehmoment von 1.250 Newtonmetern.

Das sind beachtliche 315 PS mehr Leistung als im Serienfahrzeug. Die bei der Entwicklung erzielten 1.250 Newtonmeter werden im Serien-Modell auf 1.050 Newtonmeter elektronisch begrenzt, um Getriebe, Differenziale und Antriebswellen nicht über Gebühr zu belasten. So sprintet der dunkle G- Rex aus dem Stand in nur 3,7 Sekunden auf Tempo 100. Zum Namen „G900 Superblack“ passt nicht allein die Leistung.

Auch die Karosserie, die Bremssättel und der Brabus-Schriftzug sind in purem Schwarz lackiert. Der spektakuläre Brabus-Widestar-Breitbau mit seinen Carbon-Elementen und den 24-Zoll-Hightech-Schmiederäder machen ihn zum balearischen Batman.Im Innenraum verwöhnt feines, exklusives Brabus-Leder soweit das Auge reicht. Bis hin zum Polsterdesign zeigt sich an vielen Stellen Liebe zum Detail. So etwa bei den für Brabus typischen muschelrautenförmigen Steppungen, den Perforierungen, den Leichtbau-Carbon-Elementen und den Lederverkleidungen. Zum schwarzen Exterieur passen im Innenraum perfekt die exklusiven Bedieneinheiten in mattem Shadow Chrom. Hier ist bestimmt nicht der Platz für tröge Sangria Eimer. Warum auch? Mallorca hat so viel mehr für Geist und Seele zu bieten.

Den neuen Brabus 900 Superblack wird es ab 511.959 Euro zu kaufen geben. Mit seiner gelungenen Mischung aus robuster Geländetauglichkeit und sportlichster Straßenperformance ist er mit seinem edlen Auftritt wie geschaffen für die Lieblingsinsel der Deutschen.

Technische Daten:

Leistung 662 kW / 900 PS

Drehmoment 1250 Nm

0-100 km/h 3.7 s

Vmax 280 km/h / 174 mph

Verbrauch kombiniert 14,4 l/100km

CO 2 Emissionen 330 g/km

Preis: ab 512.000 Euro

