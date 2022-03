BRABUS 800 – LUXUS SUV mit 800 PS – MAYBACH GLS 600 by Brabus

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Brabus size it! – Auf der Basis des Maybach GLS 600 4MATIC hat der Bottroper Edeltuner ein ultimatives Luxus-SUV auf die Räder gestellt. Power, Komfort und ein markantes Exterieur-Design mit aerodynamischen Komponenten in Carbon und BRABUS Masterpiece Sign of Excellence Elementen. Abgerundet wird der bullige Look von Monoblock M „Platinum Edition“ Schmiederädern in 24 Zoll und exklusivem „Shadow Chrome“ Finish.



Seine Performance bekommt das luxuriöse SUV durch einen Vier-Liter-V8-Biturbo-Motor mit dem Brabus PowerXtra B40S-800 Triebwerk mit zwei Brabus Spezialladern, die eine Leistung von 800 PS und sowie ein Drehmoment von 950 Newtonmetern bereitstellen. So schafft der edle KingKong den Sprint von 0 auf 100 in nur 4,5 Sekunden.

Auch das Interieur lässt kaum Wünsche offen. Das maßgeschneidertes Masterpiece-Interieur mit exklusivem First-Class Fond in Orange und viel Liebe zum Detail fällt mehr als ins Auge.

Mehr Details erfährst du im Video. Schau´ doch rein.

Technische Daten:

BRABUS 800

Motor: 8-Zylinder

Leistung: 588 kW / 800 PS

max. Drehmoment: 950 Nm

Beschleunigung 0 – 100 km/h: 4,5 s

Vmax: 300 km/h / 186 mph

Verbrauch innerorts / außerorts: 16,0 l/100km / 9,7 l/100km

Verbrauch kombiniert: 13,4 l/100km

Lackierung: Obsidianschwarz Metallic

Peise ab: 423.066,22 EUR

Brabus Sonderausstattung:

DESIGN & EXTERIEUR:

BRABUS Frontspoiler, PUR mit Carbon-Aufsatz glänzend

BRABUS Front-Aufsätze Carbon glänzend

BRABUS Heckschürze PUR mit Carbon-Heckdiffusor glänzend

BRABUS Speziallackierung der Kunststoffteile in „Shadow Chrome“

BRABUS Schriftzug für Frontgrill

BRABUS MASTERPIECE Logo für D-Säule

BRABUS MASTERPIECE Logo auf elektrischen Trittbrettern

POWER & SOUND:

BRABUS PowerXtra B40S-800

Leistung: + 133KW / + 180PS; + 150Nm auf 588KW / 800PS

Max. Drehmoment: 950Nm

BRABUS Klappen-Sportauspuffanlage

inkl. keramikbeschichteter Design-Endblenden in schwarz

RÄDER & FAHRWERK:

BRABUS Monoblock M „Platinum Edition“ geschmiedet, schwarz glänzend vollpoliert

Vorderachse: 10J x 24H2 ET 20

Hinterachse: 12J x 24H2 ET 44

Vorderachse: 295/35 R 24

Hinterachse: 335/30 R 24

RDK-Sensoren

BRABUS AIRMATIC SPORT-Unit Tieferlegungsmodul

BRABUS Bremsendesign



INTERIEUR:

BRABUS MASTERPIECE fine leather Innenausstattung bestehend aus:

2 Vordersitze und First Class Einzelsitze im Fond

Farbe des Leders: „Arancia Leonis“ mit schwarzen Nähten und speziellem Design

Steppung: Double cube

Sitzrückenverkleidung vorne in Leder

Sitzrückenverkleidung hinten in Leder

Rückenverkleidung inklusive Rückwand der First Class Einzelsitze in Leder

Untere Sitzverkleidung Vordersitze in Leder

Kopfstützen und Kissen in Leder

Armaturenbrett-Oberteil in Leder

Armaturenbrett-Unterteil in Leder

Mittelkonsole vorne in Leder

Mittelkonsole hinten in Leder

Klappbare Tische in Leder

Sonnenblenden in Leder

Himmel in Leder

A-, B-, C- und D- Säule in Leder

Türinnenteile mit aufwendiger Steppung

Fußboden in gestepptem Leder

Fußbodenschoner in gestepptem Leder

Laderaum komplett in gestepptem Leder

Kofferraumabdeckung Leder

Kofferraummatte in gestepptem Leder

Lenkradaußenkranz in Leder

Lenkradspange in Carbon

Airbag in Leder

BRABUS Interieur Carbon Paket I (6 Teile)

BRABUS Interieur Carbon Paket II (4 Teile)

BRABUS Interieur Carbon Paket III (10 Teile)

BRABUS Monochrome Interieur-Teile in „Shadow Chrome“

BRABUS Einstiegsleistensatz in RGB-LED-Technik, 4-teiliger Satz, mit beleuchtetem BRABUS Logo mit Farbwechsel

BRABUS Türverriegelungsstifte Aluminium, 4-teiliger Satz, mit Doppel „B“ und gerändeltem Schaft

BRABUS Aluminium Pedalauflagen, 2-teilig, Aluminium matt eloxiert

BRABUS Aluminium Pedalauflagen, 2-teilig, Aluminium matt eloxiert

