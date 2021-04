Irmscher verwandelt den Opel Zafira zum Camper

In Corona-Zeiten herrscht eine rege Nachfrage nach Wohnmobilen. Lieferzeiten verkürzen kann die Suche nach einem Gebrauchten – oder der Ausbau eines bereits vorhandenen Transporters. Opel-Tuner Irmscher bietet den Zafira Life respektive Vivaro nun als Modell is1 ein. Dabei hat der Kunde die Wahl zwischen dem Kauf eines Komplettfahrzeugs und dem nachträglichen Einbau. Kernelement ist die Multifunktions-„i Box“. Eingebaut bietet sie eine nahezu vollwertige Campingausstattung mit Schlaffunktion, herausnehmbarer Kocheinheit, Spül- und Duschgelegenheit sowie vielfältige Ablagefächer und Taschen.

Campingbox

Die Campingbox kann laut Hersteller innerhalb von etwa zehn Minuten ein- und ausgebaut werden, so dass das Fahrzeug wieder ganz normal im Alltag genutzt werden kann. Auf Wunsch bietet Irmscher noch ein Karosserie- und Performancepaket an, um den Van optisch aufzupeppen.



Die Abkürzung is in der Modellbezeichnung steht übrigens für Irmscher Sportindividualisierung, die Zahl gibt den Grad der Ausbaustufe an. ampnet

