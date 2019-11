Das erste Erprobungsfahrzeug in der Entwicklung eines neuen Maserati Motors verließ heute das Werksgelände an der Viale Ciro Menotti in Modena. Der Erlkönig weist nicht nur die typische Camouflage-Beklebung auf, sondern verweist mit einem „Save the Date“ auf sein Debüt, das für Mai 2020 geplant ist.

Die Versuchsfahrzeuge sind mit einem neuartigen Motor ausgestattet. Er befindet sich in der hinteren Fahrzeugmitte. Der Antriebsstrang – gekennzeichnet durch ein innovatives Verbrennungssystem – wird vollständig von Maserati entwickelt und gebaut. Er wird zum Urvater einer neuen Motorenfamilie werden, die ausschließlich in den Fahrzeugen der Marke zum Einsatz kommt.

Die Daten der von den Erprobungsfahrzeugen zurückgelegten Strecken werden in die Fahrsimulatoren des Maserati Innovation Lab integriert. Diese Methode wird genutzt, um Prototypen mit endgültiger Karosserieform und Technologie zu entwickeln.