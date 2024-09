Leapmotor zeigt neues Modell auf dem Pariser Autosalon | In Elektromobilität, News In E-Mobil | Von Von Redaktion/cwe

Die chinesische Marke Leapmotor will auf dem Pariser Autosalon vom 14. bis 20. Oktober 2024 erschwingliche Elektromobilitätslösungen präsentieren. Zhu Jiangming, der Gründer von Leapmotor, wird zusammen mit Stellantis CEO Carlos Tavares den brandneuen B10, ein SUV im C-Segment, vorstellen. Dieses Modell ist das erste globale Modell auf Basis der neuen B-Plattform von Leapmotor. Das zweite Modell ist der Leapmotor C10, der auf der LEAP3.0-Technologiearchitektur aufbaut, er verfügt über eine zentral integrierte elektronische und elektrische Architektur, Cell-to-Chassis(CTC)-Technologie und ein intelligentes Cockpit.

Der Leapmotor T03

Leapmotor, ein mehrheitlich zu 51% von Stellantis geführtes Joint Venture, wird in Paris auch den C10 (siehe Titelfoto), ein voll ausgestattetes, familienorientiertes Elektro-SUV im D-Segment und den Leapmotor T03, ein kompaktes urbanes E-Auto im A-Segment mit einem Innenraum aus dem B-Segment, präsentieren. Übrigens: Die neue Webseite von Leapmotor Deutschland geht in den kommenden Tagen online und kann zukünftig unter der Adresse https://www.leapmotor.com/de_de aufgerufen werden.

Die ersten E-Autos der Marke sind bereits in den vergangenen Wochen per Fähre von China nach Deutschland unterwegs gewesen und mittlerweile hier angekommen. So werden auch in den kommenden Tagen in Deutschland die Bestellbücher für das SUV C10 und den Kleinwagen T03 geöffnet. Der T03 wird von Leapmotor International ab einem Preis von 18.900 Euro angeboten und kommt Ende September in den Handel. Das SUV C10 ist in der Ausstattungsvariante „Style“ ab einem Preis von 36.400 Euro erhältlich und rollt im Oktober zu den Handelspartnern.

Leapmotors soll die Vertriebskanäle von Stellantis nutzen können, um ein hohes Serviceniveau für die Kundinnen und Kunden zu gewährleisten.

