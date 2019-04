Aston Martin enthüllt den neuen DBS Superleggera Volante.

„Der DBS Superleggera zeichnet sich durch kompromisslose Leistung aus; beim Volante haben wir uns darauf konzentriert, eine solche Reizüberflutung in der Kabine zu schaffen, wie es sie nur bei einem offenen Super GT geben kann. Dank der einzigartigen Dynamik, einem attraktiven, aber gewaltigen Design und den unverwechselbaren Harmonien des 5,2-Liter-V12-Motors von Aston Martin sind wir überzeugt davon, dass wir hier ein herausragendes Fahrerlebnis geschaffen haben, welches der Tradition des Namens ‚Volante‘ voll und ganz gerecht wird“, so der Executive Vice President und Chief Creative Officer von Aston Martin, Marek Reichman.

Angetrieben von Aston Martins eigenem 5,2-Liter-Twin-Turbo-V12 Motors mit 715 PS, 900 Nm Drehmoment und einer Höchstgeschwindigkeit von 340 km/h, bietet der DBS Superleggera Volante eine Beschleunigung von 0-100 km/h in nur 3,6 Sekunden und 0-160 km/h in nur 6,7 Sekunden.

Das Drehmoment von 900 Nm wird dem neuen ZF-8-Gang-Automatikgetriebe über eine Karbon-Kardanwelle zugeführt, das im Heckbereich des Fahrzeugs montiert ist. Dieses Getriebe wurde noch verstärkt, um mit dem massiven Drehmoment des V12 fertig zu werden, und es hat einen kürzeren Achsantrieb für eine bessere Reaktionsfähigkeit und „In-Gear“-Beschleunigung. Eine adaptive Software misst die Betriebsbedingungen und individuellen Anforderungen des Piloten, um sicherzustellen, dass das Fahrzeug stets den richtigen Gang verwendet.

Der Name „Volante“ ist exklusiv den Cabriolets mit dem legendären Aston Martin-Logo vorbehalten, und so ist das charakteristische Merkmal eines jeden Volantes sein Stoffverdeck. Das Verdeck ist in acht verschiedenen Farben erhältlich, darunter Bordeaux-Red, Atlantic Blue und Titan Grey.

Der Preis für den DBS Superleggera Volante beträgt 295.500 Euro in Deutschland. Die Auslieferung der ersten Fahrzeuge ist bereits ab dem dritten Quartal 2019 geplant.

Fotos: Aston Martin