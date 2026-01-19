Stuff Bubble: Eine KÜCHE zum Aufpumpen?! Das Ende der Campingbox?
Weltpremiere in Halle 7! Markus von Stuff Bubble zeigt auf der CMT in Stuttgart die weltweit erste aufblasbare Küche. Nur 8 kg schwer, in 3 Minuten aufgebaut (wir haben’s nicht getestet), passt in jeden Kofferraum. Super stabil, extrem kompakt und sogar als Sportgepäck im Flieger erlaubt. Das ultimative Upgrade für jeden Van-Besitzer! Wäre das auch was für dich?
Schreibt’s uns in die Kommentare!
Cornelia Weizenecker
Ich bin die Frau bei Der-Autotester.de. Autos sehe ich nicht durch die rosarote Brille. Von heißen Kisten bleibe ich (meist) unbeeindruckt. „Hauptsache es fährt“, lasse ich aber auch nicht durchgehen. Ganz im Gegenteil. Ein Auto muss für mich vor allem alltagstauglich, umweltschonend und bezahlbar sein. Nur bei Cabrios und Oldtimern kann ich schwach werden. Elektroautos bringen mich zum Strahlen.