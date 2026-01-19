Banner Porsche Zentrum Offenburg

Stuff Bubble: Eine KÜCHE zum Aufpumpen?! Das Ende der Campingbox? 

19. Januar 2026
|Von Cornelia Weizenecker

Weltpremiere in Halle 7! Markus von Stuff Bubble zeigt auf der CMT in Stuttgart die weltweit erste aufblasbare Küche. Nur 8 kg schwer, in 3 Minuten aufgebaut (wir haben’s nicht getestet), passt in jeden Kofferraum. Super stabil, extrem kompakt und sogar als Sportgepäck im Flieger erlaubt. Das ultimative Upgrade für jeden Van-Besitzer! Wäre das auch was für dich?

Schreibt’s uns in die Kommentare!

 

