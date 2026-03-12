KGM erweitert seine Kompakt-SUV um neue Sondermodelle

Neue Sondereditionen sollen die Kompakt-SUV von KG Mobility attraktiver machen. Sowohl der KGM Tivoli als auch der KGM Korando sind künftig als „Nomad Plus“-Modelle erhältlich. Die Edition kombiniert zusätzliche Komfort- und Sicherheitsausstattung mit einem leicht modifizierten Design. Der Tivoli startet laut Hersteller bei 21.190 Euro, der größere Korando bei 25.490 Euro.

Die Sondermodelle bauen auf den bereits bekannten „Nomad“-Varianten auf und ergänzen diese um weitere Ausstattungsdetails. Serienmäßig verfügen beide Modelle unter anderem über LED-Haupt- und Nebelscheinwerfer sowie ein Keyless-Go-System.

Beim kleineren Tivoli erweitert die „Nomad Plus“-Edition insbesondere die Sicherheitsausstattung. Neben einem Notbremssystem, Spurhalteassistenten sowie Müdigkeits- und Verkehrszeichenerkennung kommen zusätzliche Assistenzsysteme wie Totwinkel- und Spurwechselassistent sowie ein Querverkehrswarner hinzu. Einparkhilfen vorne und hinten sollen das Rangieren erleichtern. Außerdem erhält das City-SUV unter anderem ein beheizbares Lederlenkrad, Dachreling sowie elektrisch anklappbare Außenspiegel mit integrierten LED-Blinkern. Optisch setzt der Tivoli auf schwarze 18-Zoll-Leichtmetallfelgen im Diamantschnitt.

Der größere Korando hebt sich durch eine Zweifarblackierung mit schwarzem Dach, Reling und Außenspiegeln sowie dunkle 19-Zoll-Leichtmetallräder hervor. Im Innenraum sind Kunstledersitze vorgesehen, ergänzt durch Sitzheizung vorne und ein beheizbares Lederlenkrad. In Kombination mit dem optionalen Sechsstufen-Automatikgetriebe wird zudem eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage angeboten.

Für den Antrieb sorgt in beiden SUV ein 1,5-Liter-Turbobenziner mit 120 kW/163 PS. Serienmäßig wird die Kraft über ein Sechsgang-Schaltgetriebe übertragen, optional steht eine Sechsstufen-Automatik zur Verfügung. Gegen Aufpreis ist außerdem Allradantrieb erhältlich.

Die Markteinführung im Handel erfolgt Mitte März im Rahmen eines Aktionstages der Händler. Parallel präsentiert der Hersteller dort auch den neuen KGM Actyon Hybrid, der erstmals mit Vollhybrid-Antrieb angeboten wird.