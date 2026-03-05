KGM bringt den Actyon als Vollhybrid

KGM erweitert das Angebot für sein SUV-Coupé Actyon um eine Vollhybridvariante. Das Modell startet in Deutschland zu Preisen ab 44.890 Euro (UVP) und wird zunächst ausschließlich in der Ausstattungslinie „Lux“ angeboten.

Der Hybridantrieb kombiniert einen 1,5-Liter-Turbobenziner mit 110 kW/150 PS mit einem Elektromotor, der 130 kW/177 PS leistet und ein Drehmoment von 300 Nm entwickelt. Laut Hersteller liegt der kombinierte Kraftstoffverbrauch bei 6,1 Litern pro 100 Kilometer nach WLTP, die CO₂-Emissionen bei 138 g/km.

Kurzzeitig kann der Actyon Hybrid auch rein elektrisch fahren. Möglich ist dies bis zu einer Geschwindigkeit von 100 km/h. Energie liefert eine 1,85-kWh-Hybridbatterie, die beim Bremsen rekuperiert oder vom Verbrennungsmotor gespeist wird. Die Rekuperationsstärke lässt sich über Schaltwippen am Lenkrad in drei Stufen einstellen. Die Kraftübertragung übernimmt ein Hybridgetriebe (DHT), das die Leistung an die Vorderräder weitergibt.

Der Marktstart erfolgt am 14. März im Rahmen eines bundesweiten „Entdecker-Tags“ in den deutschen KGM-Autohäusern.

Zum Serienumfang der Ausstattung „Lux“ gehören unter anderem LED-Scheinwerfer, eine Zwei-Zonen-Klimaanlage sowie ein digitales Cockpit mit 12,3-Zoll-Instrumentendisplay und einem ebenso großen Touchscreen für das Infotainmentsystem. Ebenfalls serienmäßig sind zahlreiche Fahrerassistenzsysteme, darunter ein adaptiver Abstandsregeltempomat, ein Querverkehrsassistent mit Notbremsfunktion, ein Spurhalte- und Totwinkelassistent sowie eine Müdigkeitserkennung. Acht Airbags gehören ebenfalls zur Sicherheitsausstattung.

Komfortmerkmale wie elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel, ein Multifunktions-Lederlenkrad, eine induktive Smartphone-Ladefunktion sowie beheizte Sitze vorne und hinten sind ebenfalls serienmäßig. Die Vordersitze lassen sich elektrisch verstellen und verfügen über eine Lendenwirbelstütze.

Mit dem Actyon Hybrid baut KGM sein elektrifiziertes Modellangebot weiter aus. Nach dem Torres Hybrid ist es das zweite Modell der Marke mit Vollhybridantrieb. Ergänzt wird das Portfolio durch den vollelektrischen Torres EVX sowie den angekündigten Elektro-Pick-up Musso EV. Parallel bietet der Hersteller weiterhin Modelle mit konventionellen Benzin- und Dieselmotoren an.