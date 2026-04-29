KGM Actyon Hybrid (2026): Besser als Diesel?

Hybrid statt Diesel – kann der KGM Actyon Hybrid wirklich mithalten oder ist er sogar besser? Wir testen Verbrauch, Fahrkomfort und Alltagstauglichkeit auf Herz und Nieren: Stadt, Landstraße und Autobahn. Besonders im Fokus:

Ist der Hybrid wirklich sparsamer als ein moderner Diesel?

Wie fühlt sich das Fahren im Alltag an?

Lohnt sich der Umstieg finanziell?

Ehrlicher Fahrbericht ohne Filter – mit klarer Antwort auf die Frage: Ist das der bessere Diesel?