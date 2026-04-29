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KGM Actyon Hybrid (2026): Besser als Diesel?

29. April 2026
|In Clips, Fahrberichte, KGM, SsangYong
|Von Dr. Friedbert Weizenecker

 

Hybrid statt Diesel – kann der KGM Actyon Hybrid wirklich mithalten oder ist er sogar besser? Wir testen Verbrauch, Fahrkomfort und Alltagstauglichkeit auf Herz und Nieren: Stadt, Landstraße und Autobahn. Besonders im Fokus:

  • Ist der Hybrid wirklich sparsamer als ein moderner Diesel?
  • Wie fühlt sich das Fahren im Alltag an?
  • Lohnt sich der Umstieg finanziell?

Ehrlicher Fahrbericht ohne Filter – mit klarer Antwort auf die Frage: Ist das der bessere Diesel?

 

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Dr. Friedbert Weizenecker
Dr. Friedbert Weizenecker

Dr. Friedbert Weizenecker - Seit mehr als 20 Jahren schreibe ich Auto-Themen für mehrere Zeitungen. Vor meiner Zeit als Auto-Journalist habe ich wirtschaftswissenschaftliche Features für ein Wirtschaftsmagazin und für Zeitungen verfasst. Als Volkswirt, Betriebswirt und Soziologe versuche ich auch ökonomische und gesellschaftliche Aspekte einfließen zu lassen. Autos sind meine Leidenschaft.

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