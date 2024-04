Peugeot E-3008 (2024): Mit reinem E-Antrieb bis zu 700 KM | In Peugeot In Fahrberichte | Von Von NinaCarMaria

Die dritte Generation des Peugeot 3008 steht in den Startlöchern. Schon im Mai soll er zu den deutschen Händlern rollen. NinaCarMaria hat das hübsch gezeichnete SUV-Coupé aus dem Stellantis Konzern bereits gefahren.

Der E-3008 ist das erste Modell der Marke, das auf der neuen STLA-Medium-Plattform basiert. Es soll eine Reichweite von bis zu 700 Kilometern (WLTP) auf die Straße bringen können. Damit sollen Konkurrenten wie der VW ID.4, der Renault Mégane E-Tech oder der Nissan Ariya auf Abstand gehalten werden.

Peugeot stellt die vollelektrische Variante mit dem „E“ vor der Nummer in den Fokus. Es wird ihn aber auch mit hybridem Antrieb geben. Ich finde, der neue 3008 ist optisch ein Volltreffer. Gegenüber dem Vorgänger wirkt er mit seinem flacheren Heck, dem scheinbar schwebenden Dachspoiler und der 3-Krallen-Licht-Signatur noch sportlicher. Beim Anblick des Hecks schlägt mein Herz höher. Insbesondere gefällt mir die coupéhafte Seitenansicht des 4,54 Meter langen und 1,64 Meter hohen SUVs. Auf dieser Länge und einem Radstand von 2,74 Metern finden auch die Passagiere in der zweiten Reihe ordentlich Raum. Das Kofferraumvolumen reicht von 520 bis 1.480 Liter, da kriegt man im Klassenvergleich (Kompakt-SUV) ordentlich was rein.

Der Innenraum des 3008 wurde neu gestaltet. Im Blickfeld der ersten Reihe steht ein hochauflösender 21-Zoll-Screen, der sich vom linken Ende des Armaturenbretts bis zur Mittelkonsole hin erstreckt. Das neue Panorama-i-Cockpit scheint zu schweben, weil der Panoramabildschirm, vom Fahrer aus betrachtet, unsichtbar am Armaturenbrett befestigt ist. Dieser „schwebende“ Effekt wird durch eine LED-Lichtquelle unter dem Bildschirm noch verstärkt.

Überhaupt scheinen sich die Peugeot Ingenieure bei der Lichtgestaltung für den E-3008 besondere Mühe gegeben zu haben. Über die gesamt Breite des Amaturenbrett zieht sich eine in acht Farben beleuchtbare Aluminiumleiste. Tres Chique! Auf der linken Seite des Panoramabildschirms stellt das Kombi-Instrument alle für den Fahrer wesentlichen Informationen – oberhalb des kompakten Lenkrads – dar. Ungewöhnlich, aber klug gemacht, denn so kann auf ein Head-up-Display verzichtet werden. Ich habe das während des Teshs jedenfalls nicht vermisst. Der Touchscreen (rechts) wird genutzt, um Klimaanlage, Navigation und Infotainment zu steuern. Hier sitzt auch der Gangwahl-Hebel für das Automatik-Getriebe.

Daran kann man sich schnell gewöhnen. Am Lenkrad mit physischen Tasten kann über zwei Paddel die dreistufige Rekuperation eingestellt werden, mit der man, wenn man die für sich angenehmste Stufe gefunden hat, bei vorausschauender Fahrweise oft aufs Bremsen verzichten kann.

Den Peugeot E-3008 kann man in zwei Ausstattungsniveaus konfigurieren. Nämlich als „Allure“ oder als „GT“. Die GT-Version ist unter anderem an einer (serienmäßigen) 3D-Licht- Signatur im Matrix-Licht, innen am 21-Zoll-Touchscreen erkennbar (Allure: 10-Zoll) sowie an der elektrischen Heckklappe und der Navigation mit Echtzeit-Verkehrsdaten. Beide Ausstattungslinien können mit drei vollelektrischen Antriebsarten kombiniert werden.

In der Basis (Electric 210) kommt der E-3008 mit einer 73-kWh-Batterie (netto) und einem Elektromotor (157 kW/210 PS, 343 Nm Drehmoment), mit diese Antriebsvariante, die mit einer vollen Ladung bis zu 525 Kilometer weit kommen kann, war auch unser Testwagen versehen. Den Verbrauch für diese Variante gibt Peugeot, auch dank der serienmäßigen Wärmepumpe, mit 16,8 bis 17,7 kWh/100 km an. Auf der ersten Testfahrt scheint sich dieser Wert zu bestätigen zu lassen, er hängt jedoch stark von der abgeforderten Leistung ab.

Durch einen zweiten E-Motor an der Hinterachse wird er E-3008 zum Allradler (Electric 320), der leistet bis zu mit 240 kW/320 PS und stellt ein Drehmoment von bis zu 509 Newtonmeter bereit. Das Modell mit der bereits erwähnten 700-Kilometer Reichweite ist der „Electric 230 Long Range“ mit seiner 98-kWh-Hochvolt-Batterie, dieses System kann bis zu 170 kW/230 PS leisten und ein Drehmoment von maximal 343 Newtonmetern bereitstellen. Die Allrad-Variante als auch der Long-Range werden erst Anfang des kommenden Jahres bestellbar sein.

Ladesteckdose hinten links

Die Ladesteckdose im E-23008 wurde hinten links angebracht. Serienmäßig ist ein 11-kW- Ladegerät an Bord, ein 22-kW-Lader, der die Ladedauer tendenziell halbieren (gegenüber 11-kW) kann, kostet leider Aufpreis. An Schnell-Lade-Säulen (DC) kann der neue Peugeot E-3008 mit einer Leistung von bis zu 160 kW versorgt werden. So kann die 73-kWh- Batterie in etwa 30 Minuten von 20 Prozent auf 80 Prozent gebracht werden.

Später soll der E-3008 mit Smart-Charging-Funktionen für bi-direktionales Laden ausgerüstet werden können. Mit dieser Technik kann ein elektrisches Gerät (220 V, wie etwa eine Kaffeemaschine) über die Hochspannungsbatterie des Peugeots betrieben werden.

„Lässt sich unkompliziert fahren“

Der neue Peugeot E-3008 beschleunigt mit seinen 210 PS richtig flott. Aber Vorsicht, je flotter, umso höher steigt der Verbrauch. Im Innenraum bleibt es dabei angenehm leise. Auch wenn man in den Bereich der (abgeregelten) Höchstgeschwindigkeit von 170 Stundenkilometern vordringt. Die Beschleunigung aus dem Stand auf Tempo 100 schafft der 3008 (210 PS) übrigens in 8,8 Sekunden. Das Fahrwerk haben die Peugeot-Ingenieure sportlich straff abgestimmt. Die (vielleicht etwas zu) leichtgängige Lenkung und der “Sport-Modus“ im E-3008 sind ganz nach NinaCarMarias Geschmack.

Gebaut wird der runde 2,2 Tonnen schwere Peugeot E-3008 übrigens im französischen Werk Sochaux. Die Batterie stammt ebenfalls aus Frankreich, nämlich aus dem Stellantis-Werk in Mulhouse. „Der E-3008 bleibt also ein waschechter Franzose“. Die Preise für den hübschen Kerl starten bei mutigen 48.650 Euro. Den GT gibt es ab 53.450 Euro.

Technische Daten

Der neue Peugeot E-3008 Allure

Elektromotor 210 73-kWh-Batterie Elektro, Einstufengetriebe

Maximale Leistung in kW (PS) bei U/min: 157(213)

Stromverbrauch kombiniert (WLTP): 16,9 kWh/100 km

Elektrische Reichweite: 524 km

CO 2 -Emissionen (kombiniert) nach WLTP: 0 g/km

Preis: ab 48.650 €

Peugeot 3008 Allure – Serienausstattung:

Innendesign:

Lüftungsdüsen in glänzendem Schwarz, Dachhimmel in Schwarz, Multifunktions-Lederlenkrad, Dekoreinlagen in Graphen-Optik für Türverkleidungen und Armaturentafel

Sicherheit:

ABS (Antiblockiersystem), EBV (elektronischer Bremskraftverteiler), Multikollisionsbremse, Kindersicherung; 6 Airbags, Blinkleuchten mit Spurwechsel-Tippfunktion, ESP (elektronisches Stabilitätsprogramm) mit ASR (Antriebsschlupfregelung), Innenspiegel automatisch abblendend, Notbremsassistent mit Einschaltautomatik der Warnblinkleuchten, Reifendruckkontrollsystem, Vier Verzurrösen im Kofferraum, Scheibenbremsen rundum, vorn innenbelüftet

Polster:

Polster: Stoff/Kunstleder „Uziris“ in Schwarz mit Ziernähten in Rosa

Licht & Sicht:

Eco-LED-Deckenleuchte vorn und hinten, zwei LED-Leselampen vorn und hinten, Lichtsensor, LED-Beleuchtung im Fußraum vorn, Handschuhfach und in der Ablage in der Mittelkonsole, Regensensor, LED-Tagfahrlicht, Full-LED-Heckleuchten, Nebelschlussleuchten, Eco-LED-Scheinwerfer, Follow-me-home-Funktion automatisch

Assistenzsysteme:

Active Safety Brake Plus (bei Nacht und Radfahrern), Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht und Waschfunktion via Reinigungsdüse, Verkehrsschilderkennung mit Darstellung der Geschwindigkeitsempfehlung im Kombiinstrument (zusätzlich Erkennung von Stoppschild, Durchfahrtsverbotsschild und Beginn und Ende Überholverbot), Frontkollisionswarner, Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell, Berganfahrhilfe, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Spurhalteassistent mit Lenkeingriff

Räder und Reifen:

Leichtmetallfelgen „Breda“ 19″, zweifarbig, Leichtmetallfelgen „Breda“ 19″, zweifarbig, Reifenpannenset (Kompressor und Pannenspray)

Sitze:

Rücksitzlehne 40/20/40 geteilt und automatisch umklappbar, Ergonomischer Komfortsitz auf der Fahrerseite mit AGR-Gütesiegel, Sitzheizung vorn, einstellbar in drei Stufen, Fahrersitz und Beifahrersitz höhenverstellbar, 3 Kopfstützen hinten, höhenverstellbar und absenkbar

Außendesign:

Frontschürze, Heckschürze und Zierleisten im unteren Teil der Türen in strukturiertem Schwarz, Radhausverkleidungen in strukturiertem Schwarz,Außenspiegelkappen in Perla Nera Schwarz, Zierleiste oberhalb des Kühlergrills in glänzendem Schwarz, Heckspoiler in Wagenfarbe, Frontschürzeneinsätze in Meteor Grau, Hybrid-Logo auf der Kofferraumklappe, Blende zwischen den Heckleuchten, in hochglänzendem Schwarz, Rahmenloser Kühlergrill in Wagenfarbe, Ladekantenschutz in Meteor Grau

Technik:

Feststellbremse elektrisch, Drei Steckdosen 12 Volt: Im Kofferraum, Reihe 1 und Reihe 2, Partikelfilter, Fahrmodischalter mit Fahr-Modi zur Auswahl: „Normal“, „ECO“ und „Sport“, Servolenkung elektrisch, Schaltwippen am Lenkrad, Vorrüstung für Anhängerkupplung, Automatisches STOP & START-System

Audio & Telematik:

Mirror Screen, PEUGEOT i-Connect, PEUGEOT Connect Box

Komfort:

Fensterheber vorn und hinten elektrisch, mit Komfortschaltung und Einklemmschutz, Kartentaschen an den Vordersitzlehnen, Kleines Multifunktionslenkrad unten und oben abgeflacht, Seitenscheiben in Reihe 2 und Heckscheibe stärker getönt, Sport-Modus zur Aktivierung der folgenden Funktionen: Reaktivere Kennlinie des Gaspedals Reaktivere Servolenkung, Klimaautomatik 2-Zonen mit Anti-Allergenfilter, getrennt regelbar für Fahrer und Beifahrer, Keyless-System Plus (schlüsselloses Zugangs- und Startsystem), Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, von innen aktivierbar, Zwischenladeboden verstellbar, Mittelarmlehne vorn, zweiteilig, mit Staufach, beleuchtet und klimatisiert, Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, Außenspiegel mit LED-Zugangsbeleuchtung, Beheizbare Heckscheibe, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Getränkehalter in der Mittelkonsole