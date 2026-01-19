Während die Bundesregierung noch über Kriterien für die neue E-Auto-Förderung streitet, greift Ford in die Trickkiste: Mit einem lauten „5.000 € Bonus für alle“ will der Konzern den Elektroabsatz ankurbeln – und verschleiert dabei, dass es sich schlicht um einen Preisnachlass handelt. Marketing statt Mobilitätswende?

Offiziell will Ford mit dem Pauschalbonus „Einfachheit statt Komplexität“ bieten. Doch während die staatliche Förderung an klare soziale und ökologische Kriterien gebunden ist, schüttet der Autobauer seinen Rabatt unterschiedslos aus – Hauptsache, es wird gekauft. Ob elektrisch oder nur „teil-elektrifiziert“ wie beim Kuga Plug-in Hybrid, spielt also kaum eine Rolle.

Kritiker sehen darin einen plumpen Verkaufsanreiz in Zeiten schleppender E-Auto-Nachfrage. Die Aussage „E-Mobilität für alle“ klinge gut, sei aber trügerisch: Wer sich kein neues Fahrzeug leisten kann, profitiert auch mit 5.000 € Rabatt natürlich nicht – und wer ohnehin kaufen wollte, bekommt bloß einen Marketingrabatt mit Öko-Anstrich.

Während Ford von „sofortiger Planungssicherheit“ spricht, bleibt offen, wie lange die Aktion läuft und ob der angebliche Bonus am Ende nur ein Rebranding des ohnehin üblichen Händlernachlasses ist.