Toyota Hilux GR SPORT II (2025) – Der ultimative Offroad-Krieger? Konkurrenz für den Ford Ranger Raptor? | In Toyota In Clips | Von Von Dr. Friedbert Weizenecker

Der neue Hilux GR Sport II kombiniert die Robustheit des Hilux mit sportlicher Anmutung. Mit breiterer Spur, verstärktem Fahrwerk und leistungsstarkem Antrieb will er bereit sein für jedes Abenteuer – egal ob auf der Straße oder im Gelände! Wir sind das Offroad-Monster auch abseits der Straßen in Kappadokien gefahren. In diesem Video zum neuen Pickup, dem Toyota Hilux GR Sport II geht es um: – Leistungsdaten & Technik – Fahrverhalten On- & Offroad – Design & Ausstattung – Preis

Unser Fazit? Das erfahrt Ihr am Ende unseres Videos. Schreibt gern in die Kommentare, was ihr vom neuen Hilux haltet! Würdet ihr ihn fahren?

