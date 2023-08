Erster Lotus Flagship-Store in Deutschland

Nun können Interessierte in München Lotus-Modelle live in Augenschein nehmen. Am Odeonsplatz in der Theatinerstraße 23, im Umfeld von anderen exklusiven Auto-Marken, wurde jüngst der erste Lotus-Store in Deutschland feierlich eröffnet.

Die zu Geely-Gruppe gehörende Sportwagen Marke Lotus zeigt hier derzeit das E-Crossover Eletre sowie den 6-Zylinder Sportwagen Emira in seiner 1. Edition, gleichsam das letzte Verbrenner-Modell der traditionsreichen englischen Marke. Der brandneue Eletre steht dagegen die elektrisch angetriebene Zukunft der Marke. Er ist zu Preisen ab 95.990 Euro ab sofort bestellbar, stellt eine Reichweite von bis zu 600 Kilometern bereit, kann bis zu 260 Stundenkilometer schnell fahren und erreicht aus dem Stand Tempo 100 in knapp 3 Sekunden.

Bei Lotus in München können Sie mit den Lotus-Experten sprechen, die neuesten Modelle erleben und aus erster Hand innovative Technologien entdecken, die die Grenzen von Leistung und Luxus verschieben sollen. Insofern ist der neue Store viel mehr als nur ein Ausstellungsraum. Er soll das Erlebnis Lotus, das maßgeschneidert wurde, um das rebellische Lotus-Erbe in die Zukunft zu führen, deutlich machen.

„München und Lotus, das ist eine perfekte Kombination“, erklärt Stephanie Thoma, die für die Lotus PR in Deutschland zuständig ist, warum Lotus ausgerechnet in München den ersten Flagship-Store installiert.