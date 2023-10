DS bringt ChatGPT ins Auto

DS Automobiles, ist nach eigener Aussage, der erste Automobilhersteller, der die KI-Software ChatGPT für europäische Kunden in die bordeigene Spracherkennung integriert. ChatGPT wird in Kombination mit dem DS Iris System für alle Modelle der Baureihen DS 3, DS 4, DS 7 und DS 9 verfügbar sein. Die Integration von Künstlicher Intelligenz ermöglicht ein revolutionäres Konversationserlebnis mit dem eigenen Fahrzeug und den Zugang zu einem nahezu unbegrenzten Schatz an Informationen. Durch ChatGPT wird das DS Iris System noch mehr zum digitalen Assistenten an Bord, der eine Vielzahl von Aufgaben erledigt und eine neue Dimension beim Reiseerlebnis schafft, so DS in einer Pressemeldung von heute.

ChatGPT ist eine Software, die auf Künstlicher Intelligenz beruht

Diese Technologie nutzt als originäre Chat-Applikation menschliche Texteingabe, um einen natürlichen und flüssigen Dialog mit dem menschlichen Anwender zu erzeugen. Durch das automatische Lernen aus riesigen Datenmengen ist ChatGPT in der Lage, eine beeindruckende Vielfalt an Fragen zu beantworten sowie genaue und relevante Informationen zu liefern.

Ab sofort kann auf das gesamte Wissen von ChatGPT mit Hilfe des DS Iris Systemszugegriffen werden, das für alle Modelle der Baureihen DS 3, DS 4, DS 7 und DS 9 verfügbar ist. Ermöglicht wird die sprachbasierte Nutzung von ChatGPT durch die Integration der Software „SoundHound AI powered by ChatGPT API“ in das DS Iris System. Diese Technologie bietet eine neue Dimension der Interaktion. So ist ChatGPT beispielsweise in der Lage, Hinweise zu den schönsten kulturellen Sehenswürdigkeiten am Ziel einer Reise auf Nachfrage zu geben, die im Louvre Museum in Paris ausgestellten Werke aufzulisten, ein Quiz zu einem beliebigen Thema zu erfinden oder sogar eine Geschichte für Kinder zu generieren, um sie während einer Reise zu unterhalten.

Das DS Iris System wird durch den Sprachbefehl „OK IRIS“ oder die entsprechende Taste am Lenkrad aktiviert. Die Sprachinteraktion mit ChatGPT startet dann sicher, ohne dass der Blick von der Straße genommen oder das Lenkrad losgelassen werden muss.

„Selbst wenn man alle Mechanismen und Berechnungen kennt, die es ChatGPT ermöglichen, mit Menschen zu interagieren, liegt eine gewisse Faszination in der Funktionsweise dieser Künstlichen Intelligenz. Die Fähigkeit zur Interaktion ist sicherlich eine der herausragenden Leistungen, mit denen Künstliche Intelligenz in den letzten Jahren überzeugt hat. Seit ChatGPT zugänglich ist, haben wir daran gearbeitet, es in unsere eigenen Systeme zu integrieren. Wir sind stolz darauf, dass wir die ersten sind, die diese Innovation in Europa anbieten. Damit erfüllen wir einen strategischen Schwerpunkt, den die Stellantis Gruppe im Rahmen des Plans ‚Dare Forward 2030‘ verabschiedet hat.“

Yves Bonnefront, Chief Software Officer Stellantis

„Unsere Mission bei DS Automobiles ist es, unseren Kunden ein einzigartiges Erlebnis an Bord zu bieten. Mit der Integration von ChatGPT nutzen wir erstmals die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz in der Welt des Automobils. Diese neue Technologie ist intuitiv zu nutzen und wirkt sehr realistisch, sie macht jede Fahrt zu einer einzigartigen Reise. Künstliche Intelligenz ist eine technologische Revolution mit unbegrenztem Potenzial, die Teil einer der größten gesellschaftlichen Veränderungen des 21. Jahrhunderts ist.“

Olivier François, CEO DS Automobiles

ChatGPT wird zunächst für eine sechsmonatige Pilotphase kostenlos angeboten. Die Funktion ist in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien in der jeweiligen Landessprache zugänglich. Das Angebot gilt in der Testphase zunächst für die ersten 20.000 Anträge von Kundinnen und Kunden in den teilnehmenden Ländern. Die Anmeldung muss zwischen dem 19. Oktober 2023 und dem 29. Februar 2024 abgeschlossen werden. Nach Registrierung kann „SoundHound AI powered by ChatGPT API“ aktiviert werden und wird dank Over-the-Air-Update für entsprechende Fahrzeuge verfügbar – vorausgesetzt diese sind mit dem DS Iris System ausgestattet und die Connected Navigation ist aktiviert.

Einige Beispiele für Fragen, die von ChatGPT zukünftig in DS Modellen beantwortet werden können:

„OK Iris, …“

Was kannst du mir über Leonardo da Vinci sagen? Wo wurde er geboren?

Welchen Wein empfiehlst du zu Melone mit Schinken?

Ich bin auf dem Weg nach Berlin. Was kann ich mir in zwei Stunden dort ansehen?

Schlag mir ein paar Spiele vor, die ich mit meinen Kindern im Auto spielen kann.

Ich fahre heute nach Frankreich. Welche Verkehrsregeln sollte ich kennen?

Erfinde eine Geschichte für meine Tochter mit Drachen, Prinzessinnen, Hexen und einem kleinen Mädchen namens Selina

Der Service von ChatGPT in den Modellen von DS Automobiles basiert auf der Version 3.5 der künstlichen Intelligenz. Dies bedeutet, dass sämtliche Informationen auf dem Informationsstand September 2021 basieren. Echtzeitinformationen, wie Sportergebnisse oder Öffnungszeiten eines Geschäfts, sind nicht verfügbar.

Aktivierungsprozess

Um ChatGPT im eigenen Fahrzeug zu aktivieren, gehen DS Kundinnen und Kunden auf die Website https://services-store.dsautomobiles.de/. Dort müssen sie sich beim DS Service Store mit dem eigenen MyDS-Benutzerkonto anmelden beziehungsweise ein Konto erstellen. Wenn ChatGPT für das Fahrzeug verfügbar ist (Voraussetzung ist das DS Iris System), wird der Dienst auf der Startseite nach dem Anmelden sichtbar. Nun kann der Dienst im Service Store abonniert werden. Nachdem der Dienst abonniert wurde, erhält die Kundin bzw. der Kunde eine erste E-Mail, die ihm mitteilt, dass seine Anfrage zur Aktivierung berücksichtigt wurde. Der Dienst wird anschließend per Cloud (Over-The-Air) aktiviert, ohne dass der Kunde weiter etwas tun muss. Eine zweite E-Mail bestätigt nach erfolgter Aktivierung, dass ChatGPT zur Nutzung bereitsteht.