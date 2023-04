DS Automobiles begleitet Berlin ePrix mit Kunstaustellung „E-CONSTRUCTED“

An diesem Wochenende findet die ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft auf dem früheren Flughafen Berlin-Tempelhof statt. Parallel zu den Rennen inszeniert DS Automobiles gemeinsam mit Künstler Christian Keinstar im PalaisPopulaire die Ausstellung „E-Constructed“. Bei der gemeinsam mit dem Kunstmagazin Monopol geplanten SAN („Sustainable Art Night“) werden in einer Podiumsdiskussion die Themen Nachhaltigkeit, Kunst und Mobilität besprochen.

Formel E Rennen Berlin

Der Berlin ePrix hat seit 2015 einen festen Platz im Kalender der Weltmeisterschaft mit vollelektrisch angetriebenen Formel-Rennwagen. Am Wochenende ist die 2,3 Kilometer lange Piste auf dem ehemaligen Flughafen von Tempelhof Schauplatz der ersten beiden Europarennen der laufenden Saison. DS Penske reist nach Berlin als Viertplatzierter der Teamwertung. DS Penske Pilot Jean-Éric Vergne (Kurzname JVE), Formel-E-Champion der Saisons 2017/2018 und 2018/2019, belegt aktuell Rang vier der Fahrerwertung. Sein Teamkollege, Titelverteidiger Stoffel Vandoorne (VAN), wird auf Platz elf geführt.

„Wir kommen nach einer vergleichsweise langen Rennpause nach Berlin. Die Piste auf dem früheren Flughafen Tempelhof kennen wir gut. Wir konnten sowohl auf der Strecke als auch im Simulator an der Entwicklung unserer Rennwagen arbeiten. Außerdem haben sowohl Stoffel Vandoorne als auch Jean-Éric Vergne auf dieser Rennstrecke bereits gewonnen. Das wird ein sehr wichtiges Wochenende für uns. Wir wollen die Chance nutzen, viele WM-Punkte zu erzielen und den Rückstand auf die Tabellenspitze zu reduzieren. Der Berlin ePrix verlangt höchste Konzentration, so wie sie von unserem gesamten Team schon im bisherigen Verlauf der Saison gezeigt wurde. Auch unsere Strategie hat sich nicht geändert: harte Arbeit kombiniert mit dem Talent der Teammitglieder und unserer Fahrer.“

Eugenio Franzetti, Direktor DS Performance

Nach dem Gewinn von 21 WM-Punkten beim vorangegangenen WM-Lauf in Sao Paulo/Brasilien gehen DS Automobiles, der erfolgreichste Hersteller in der Historie der Formel E, und sein Partner PENSKE AUTOSPORT mit viel Selbstvertrauen und großer Motivation in die beiden Berliner Rennen. Auf dem Flugplatzkurs, der die elf Teams mit einer vergleichsweise sehr rauen Fahrbahnoberfläche erwartet, zählen Stoffel Vandoorne und Jean-Éric Vergne in ihren DS E-TENSE FE23 zu den Favoriten auf die vorderen Plätze.

E-CONSTRUCTED: Rennsport trifft auf Kunst

DS Automobiles begleitet den Berlin ePrix mit zwei Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit. Noch bis 23. April 2023 zeigt Künstler Christian Keinstar in der öffentlichen Pop-Up-Ausstellung E-CONSTRUCTED im PalaisPopulaire Objekte, die er aus gebrauchten Komponenten der Rennwagen von DS Automobiles angefertigt hat.

„Mein künstlerischer Ansatz war es den Leichtbau Fragmenten des DS-Formel E-Boliden einen neuen funktionalen Ansatz zu verleihen. Die daraus entstandenen Kunstwerke entfalten ihr Potential zwischen Speed-Dramatik und Carbon-Design. Die komplette Installation recycelt die Materialien der Rennstrecke und verweist mit Deformation und Dekonstruktion auf die unfassbare Physik eines Race-Spektakels. Eine gewisse Ironie gegenüber der Funktion und Material lässt einige Objekte dysfunktional erscheinen, um gleichzeitig den Recycling-Ansatz auf die Spitze zu treiben. Zu guter Letzt zitiert ein schwebendes Mobile Kunstwerk die Leichtbauweise des Rennsports in dauerhafter Bewegung.“

Christian Keinstar – Künstler

SAN: Sustainable Art Night

Anlässlich des „Tag der Erde“ am 22. April organisiert DS Automobiles außerdem gemeinsam mit Monopol – Deutschlands größtem Kunstmagazin – die „Sustainable Art Night“ (SAN). Ergänzend zur Ausstellung E-CONSTRUCTED befasst sich an diesem exklusiven Abend eine mit Kunst- und Umweltschutzexperten besetzte Diskussionsrunde mit umweltfreundlichen Strategien in Rennsport und Kunst.

Teil der Podiumsdiskussion sind unter anderem:

Julia Pallé, Sustainability Director Formula E,

Angela Sortino, Designer CMF (Colours, Materials & Finishes) & Trend Forecaster DS Automobiles

sowie Künstler Christian Keinstar.

Gehostet und moderiert wird die Podiumsdiskussion durch Monpol Chefredakteurin Elke Buhr.

