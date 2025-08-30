Dethleffs bringt erstes Allrad-Wohnmobil mit Aufstelldach

Auf dem Caravan Salon 2025 in Düsseldorf (29. August bis 7. September) zeigt Dethleffs mit dem Globebus Performance 4×4 eine Studie, die gleich mehrere Premieren vereint. Das teilintegrierte Reisemobil ist das erste allradgetriebene Modell des Herstellers und wird auf der Messe erstmals mit einem Aufstelldach vorgestellt. Damit erweitert Dethleffs das Konzept des ursprünglich für zwei Personen ausgelegten Fahrzeugs um zwei zusätzliche Schlafplätze, sodass der Globebus Performance 4×4 auch für Familien interessant wird.

Die Liegefläche im Aufstelldach misst 234 x 133 cm und ist mit Lattenrost sowie Kaltschaummatratze ausgestattet. Öffnungen an der Front und den Seiten sorgen für Frischluftzufuhr und ermöglichen einen Panoramablick, das Dachfenster bringt zusätzliches Licht. Gefertigt ist das Dach aus hagelfestem GFK, der Aufstieg erfolgt über eine Steckleiter.

Auch beim Innenraum hebt sich das ausgestellte Modell vom Serienfahrzeug ab. Eine durchgehende Volllederausstattung verleiht Fahrerhaus und Wohnraum einen exklusiven Charakter. Neben Sitzen und Polstern sind auch Armaturenbrett, Seitenwände und der Dachhimmel mit Leder bezogen. Damit greift Dethleffs den Trend zur Individualisierung auf und bietet Kunden künftig die Möglichkeit, über ihren Händler eigene Gestaltungswünsche einzubringen.

Dethleffs Globebus Performance 4×4

Der Globebus Performance 4×4 basiert auf dem VW Crafter und verfügt über einen 163 PS starken Motor, Differenzialsperre, 8-Gang-Automatik, Höherlegung, eine verstärkte Vorderachse und 18-Zoll-Allterrain-Räder. Damit eignet sich das Fahrzeug auch für unwegsames Gelände. Eine Dieselheizung und eine 168-Ah-Lithium-Batterie sichern Autonomie, ein integrierter 5G-Router sorgt für Konnektivität unterwegs. Mit der angebotenen Auflastung auf 4,5 Tonnen bleibt zudem auch bei voller Belegung ausreichend Zuladekapazität für Gepäck.

Mit der Kombination aus Allradantrieb, zusätzlichem Schlafraum durch das Aufstelldach und exklusiver Innenausstattung setzt Dethleffs beim Globebus Performance 4×4 ein Messehighlight, das auf dem Caravan Salon in Düsseldorf erstmals einem breiten Publikum präsentiert wird.

Fotos: Dethleffs