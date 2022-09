VW Amarok (2023) – Pick (me) up – WELTPREMIERE

VW Nutzfahrzeuge bringt seinen Pick-up Amarok in Kooperation mit Ford komplett neu. Vor einigen Wochen konnte NinaCarMaria einen ersten Blick auf den neuen Pick-up werfen. Schon zum Jahresende wird der neue Amarok bereits zu den Händlern in Deutschland rollen.

Gegenüber dem Vorgänger wächst der neue Lastesel bei den Außenmaßen und beim Radstand, was zu mehr Raum in der Kabine führt. Mit 5,35 Metern ist der neue Amarok 9,6 Zentimeter länger als sein Vorgänger. 3,2 Meter Radstand entsprechen einem Zuwachs von 17,3 Zentimeter. Kurze Karosserieüberhänge bringt dem Pick-up verbesserte Geländetauglichkeit und größere Böschungswinkel. Die Watttiefe von 80 cm wird Offroadfans freuen.

Apropos Kabine: den neuen VW Pick-up wird es als viertürige DoubleCab und als zweitürige SingleCab geben. Die Motorenpalette reicht von 110 bis 222 kW. Zwei Allradsysteme mit bis zu vier Fahrmodi erlauben eine individuelle Ausrichtung des Amarok. Entgegen dem allgemeinen Trend kann der Amarok auch anlog bedient werden. Sicherheit und Komfort werden durch 20 verfügbare Assistenzsysteme verbessert. Serienmäßig rollt der neue Amarok mit LED-Scheinwerfern und automatischer Distanzregelung ‚ACC‘ vor. Der Amarok kann in Ausstattungslinien ‚PanAmericana‘ und ‚Aventura‘ bestellt werden.

Unabhängig davon sind serienmäßig Lederausstattung und ‚IQ.LIGHT-LED-Matrixscheinwerfern mit an Bord. Designt und konzipiert wurde der On- und Offroad-Allrounder in Deutschland und Australien. Die Produktion wird in Südafrika erfolgen. Zu den Preisen kommuniziert Volkswagen Nutzfahrzeuge noch nichts. Gut informierte Kreise erwarten Preise ab 40.000 Euro. In unserem Video erfährst Du weitere Details.

