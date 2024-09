Ford Ranger kommt mit Plug-in-Hybrid-Antrieb | In News In Ford | Von Von Redaktion/cwe

Ford stellt auf der IAA Transportation 2024 in Hannover den neuen Ford Ranger mit Plug-in-Hybridantrieb vor. Die jüngste Modellversion des europäischen Pick-ups verspricht keine Kompromisse bei Anhängelast, Nutzlast und Offroad-Eigenschaften hinnehmen zu müssen. Die neu entwickelte Antriebseinheit leistet 205 kW (279 PS) und bietet mit 690 Nm neuen Drehmoment-Bestwert für die Ranger-Modellreihe. Das Plug-in-Hybridsystem soll eine rein elektrische Reichweite von voraussichtlich bis zu 50 Kilometern erlauben, die Antriebsbatterie soll sich in weniger als vier Stunden aufladen lassen. Die Preise für den Ranger PHEV starten bei 44.690 Euro netto (53.181 Euro brutto). Die limitierte Sonderserie Stormtrak ist für Sommer 2025 geplant.

Das neue Modell entsteht gemeinsam mit den weiteren Antriebsvarianten für den europäischen Markt im südafrikanischen Silverton. Die ersten Auslieferungen an die Kunden stehen für den Sommer 2025 auf dem Programm.

Für den neuen Ranger PHEV starten die Preise in der XLT-Serie bei 44.690 Euro netto (53.181 Euro brutto). Die Wildtrak Ausstattungsvariante gibt es als Plug-in-Hybrid ab 52.290 Euro netto (62.225 brutto). Im Vergleich zur Wildtrak-Version mit 3,0 Liter EcoBlue Diesel-Motor bedeute dies ein Preisvorteil von rund 2.500 Euro, so Ford Pro. Die Sonderserie Stormtrak bietet Ford Pro als Ranger PHEV ab 57.990 Euro netto (69.008 Euro brutto) an.

Plug-in-Technologie für das Pick-up-Segment

Der neu entwickelte Plug-in-Hybridantrieb kombiniert einen 2,3 Liter großen Ford Turbobenziner und ein 10-Gang-Automatikgetriebe mit einem 75 kW starken Elektromotor und einer Traktionsbatterie mit 11,8 kWh Nettokapazität. Das maximale Drehmoment von 690 Nm stelle einen neuen Bestwert für Ford Ranger-Serienmodelle dar. Mit 205 kW (279 PS) verfüge die PHEV-Version über eine höhere Leistung als der Ranger mit 3,0 Liter großem V6-Turbodiesel (177 kW/240 PS).

Das modulare Hybridgetriebe des Ford Ranger PHEV sei eine Neuentwicklung. Es integriert den E-Motor in die Getriebeglocke und reduziere auf diese Weise die Komplexität des Antriebsstrangs. Im Vergleich zu einem konventionellen Antrieb mit reinem Verbrennungsmotor soll das Hybridsystem über den Elektromotor zusätzliche Leistung und Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen liefern. Die Batterie ermögliche eine rein elektrische Reichweite von bis zu 50 Kilometern und lässt sich mit einem einphasigen 16-Ampere-Ladegerät in weniger als vier Stunden vollständig aufladen.

Der Ranger PHEV kann bis zu einer Tonne zuladen und hat eine zulässigen Anhängelast von bis zu 3.500 Kilogramm. Ford Pro hat die Traktionsbatterie in speziell entwickelten Rahmenschienen platziert. So schränken sie weder die Bodenfreiheit noch die Rampenwinkel ein.

Die Pro Power Onboard-Technologie des Ranger PHEV komme Gewerbetreibenden wie freizeitorientierten Kunden gleichermaßen entgegen. Sie kann mehrere elektrische Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen – sei es auf der Baustelle oder im Ferienlager. Das System bietet serienmäßig eine Leistung von 2,3 kW. Optional steht eine neue Variante mit 6,9 kW und zwei zusätzlichen 16-Ampere-Anschlüssen a 3,45 A für leistungsstärkere Werkzeuge im Bereich der Ladefläche zur Verfügung.

Die Sonderserie Stormtrak kommt mit einer umfangreichen Ausstattung. Zu den markanten Exterieur-Details gehören 18-Zoll-Leichtmetallräder und ein Kühlergrill im Wabendesign sowie Kotflügel mit Kühlluftöffnungen und modellspezifischen Dekoren. Zu den weiteren Highlights zählen Matrix-LED-Scheinwerfer, der einstellbare Sportbügel und die Anhänger-Rückfahr-Assistent (Pro Trailer Backup Assist) sowie eine 360-Grad-Kamera. Die Karosseriefarbe Chill Grey steht exklusiv für den Ranger Stromtrak zur Verfügung, als Option bietet Ford Pro auch die Lackierung Agate Black Metallic an.

Fotos: Ford Pro