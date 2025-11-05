Rallye-Feeling für die Straße: Im elektrischen Opel Mokka GSE
Der Opel Mokka möchte seinen Weg fortsetzen und die Zeichen stehen gut. Kurz vor der Markteinführung des neuen GSE wurde der Mokka zur „Besten Design-Neuheit 2025“ im Segment der kleinen SUV/Crossover gekürt. Mit dem neuen Mokka GSE bringt Opel nun echtes Rallye-Feeling in den Mokka: Der vollelektrische Sportler liefert 207 kW (281 PS), 345 Nm Drehmoment und beschleunigt in nur 5,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h, womit er zum schnellsten Serien-Elektro-Opel wird. Technik vom Rallye-Modell, darunter ein Sperrdifferenzial und ein speziell abgestimmtes Fahrwerk, sorgt für maximale Performance und Dynamik.
Die Mokka-Familie bietet aber auch andere Antriebsvarianten: vollelektrisch in zwei Leistungsstufen, als Hybrid mit 145 PS oder klassisch als 136-PS-Benziner. Im Innenraum stehen „Detox & Greenovation“ im Fokus: recycelte Materialien, veganes Lenkrad (trotzdem besser nicht essen), Alcantara-Sitze im GSE-Look sowie moderne Infotainment-Technologie mit 10-Zoll-Displays, Widget-Bedienung, Sprachsteuerung, ChatGPT-Integration und neuer 180-Grad-HD-Rückfahrkamera.
Die Preise starten bei 26.890 Euro, Verbrauchs- und Emissionswerte liegen gemäß WLTP zwischen 4,9 l/100 km (Hybrid) und 18,5 kWh/100 km (Mokka GSE). Kurz gesagt: Der Opel Mokka kombiniert jetzt gelungenes Design, innovative Technik und eine breite Antriebspalette. Jetzt mit dem GSE zusätzlich packendes Elektro-Rallye-Feeling für die Straße.
Fotos: Opel
Dr. Friedbert Weizenecker
Dr. Friedbert Weizenecker - Seit mehr als 20 Jahren schreibe ich Auto-Themen für mehrere Zeitungen. Vor meiner Zeit als Auto-Journalist habe ich wirtschaftswissenschaftliche Features für ein Wirtschaftsmagazin und für Zeitungen verfasst. Als Volkswirt, Betriebswirt und Soziologe versuche ich auch ökonomische und gesellschaftliche Aspekte einfließen zu lassen. Autos sind meine Leidenschaft.