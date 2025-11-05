Rallye-Feeling für die Straße: Im elektrischen Opel Mokka GSE

Der Opel Mokka möchte seinen Weg fortsetzen und die Zeichen stehen gut. Kurz vor der Markteinführung des neuen GSE wurde der Mokka zur „Besten Design-Neuheit 2025“ im Segment der kleinen SUV/Crossover gekürt. Mit dem neuen Mokka GSE bringt Opel nun echtes Rallye-Feeling in den Mokka: Der vollelektrische Sportler liefert 207 kW (281 PS), 345 Nm Drehmoment und beschleunigt in nur 5,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h, womit er zum schnellsten Serien-Elektro-Opel wird. Technik vom Rallye-Modell, darunter ein Sperrdifferenzial und ein speziell abgestimmtes Fahrwerk, sorgt für maximale Performance und Dynamik.

Die Mokka-Familie bietet aber auch andere Antriebsvarianten: vollelektrisch in zwei Leistungsstufen, als Hybrid mit 145 PS oder klassisch als 136-PS-Benziner. Im Innenraum stehen „Detox & Greenovation“ im Fokus: recycelte Materialien, veganes Lenkrad (trotzdem besser nicht essen), Alcantara-Sitze im GSE-Look sowie moderne Infotainment-Technologie mit 10-Zoll-Displays, Widget-Bedienung, Sprachsteuerung, ChatGPT-Integration und neuer 180-Grad-HD-Rückfahrkamera.

Die Preise starten bei 26.890 Euro, Verbrauchs- und Emissionswerte liegen gemäß WLTP zwischen 4,9 l/100 km (Hybrid) und 18,5 kWh/100 km (Mokka GSE). Kurz gesagt: Der Opel Mokka kombiniert jetzt gelungenes Design, innovative Technik und eine breite Antriebspalette. Jetzt mit dem GSE zusätzlich packendes Elektro-Rallye-Feeling für die Straße.

Fotos: Opel