Capricorn 01 Zagato – Wenn deutsche Ingenieurskunst auf italienische Emotion trifft

900 PS, manuelles Getriebe, Kohlefaser-Monocoque: Der neue Capricorn 01 Zagato ist ein kompromissloses Fahrerauto – streng limitiert auf 19 Exemplare.

Die deutsche Capricorn GROUP präsentiert ihr erstes eigenes Hypercar: den Capricorn 01 Zagato. Gemeinsam mit dem italienischen Designhaus Zagato entstand ein Fahrzeug, das technologische Präzision und emotionale Formensprache vereint.

Mit über 900 PS und 1.000 Nm Drehmoment aus einem 5,2-Liter-V8-Kompressor setzt der Capricorn 01 Zagato auf pure Mechanik: Heckantrieb, Mittelmotor, manuelles Fünfgang-Getriebe – keine Doppelkupplung, keine Elektrounterstützung, keine digitale Filterung zwischen Fahrer und Maschine. Statt überbordender Leistung steht der analoge Fahrspaß im Mittelpunkt. Das Trockengewicht von unter 1.200 Kilogramm sorgt für ein atemberaubendes Leistungsgewicht, eine Sprintzeit von unter drei Sekunden auf 100 km/h und eine Höchstgeschwindigkeit von 360 km/h.

Leichtbau trifft Leidenschaft

Capricorn nutzt beim 01 Zagato seine jahrzehntelange Erfahrung aus Formel 1, WEC und Rallye-WM: Das Monocoque, die Subframes und die Karosserie bestehen komplett aus Carbonfaser – Technologie, wie sie sonst nur in LMP1-Rennwagen eingesetzt wird. Die in Düsseldorf handgefertigten Komponenten demonstrieren die umfassende Ingenieurskompetenz des Unternehmens, das bislang eher als Zulieferer für Marken wie Porsche, Peugeot Sport oder Volkswagen Motorsport bekannt war.

„Der Capricorn 01 Zagato ist die Essenz aus allem, was wir über Leichtbau und Hochleistungsfertigung gelernt haben“, erklärt Unternehmensgründer und CEO Robertino Wild. „Er zeigt, dass capricorn nicht nur Komponenten für OEMs fertigen kann, sondern komplette Fahrzeuge auf höchstem Niveau.“

Zagato: Design mit Seele

Für das Design zeichnet Andrea Michele Zagato, Enkel des legendären Firmengründers Ugo Zagato, verantwortlich. Es ist das erste Hypercar überhaupt, das eine Zagato-Karosserie trägt – und es sieht aus, als gehöre es bereits heute in eine Sammlung ikonischer Fahrzeuge.

Chefdesigner Norihiko Harada beschreibt das Konzept als „zeitlos, avantgardistisch, aber niemals überladen“. Die fließenden Linien werden durch große Lufteinlässe und markante Aerodynamikelemente geprägt, die nicht nur der Optik, sondern auch der Funktion dienen. Aktive Aerodynamik wurde bewusst vermieden – stattdessen erzeugt der 01 Zagato seinen Abtrieb durch ein präzise ausgelegtes Unterboden-Konzept und subtile Diffusoren.

Selbst Details wie die Flügeltüren und die auf den Kotflügeln montierten Spiegel wurden mit Blick auf Gewicht und Ästhetik gewählt. Keine Kameras, kein unnötiger Ballast – nur Technik, die dem Fahren dient.

Interieur: Analog statt digital

Im Innenraum dominiert ein puristisches Rennsport-Ambiente. Statt Displays und Touchscreens findet man analoge Rundinstrumente, geschmiedete Aluminium- und Titan-Schalter und Connolly-Leder auf den Sitzen.

Die fest integrierten Carbon-Schalensitze mit verstellbarer Polsterung und einem längsverschiebbaren manuellen Schalthebel (ein Novum!) zeigen, dass Ergonomie und Fahrfokus hier kompromisslos umgesetzt wurden.

Handgefertigt und streng limitiert

Nur 19 Exemplare des Capricorn 01 Zagato werden entstehen – eine Hommage an das Gründungsjahr von Zagato im Jahr 1919. Jedes Fahrzeug wird in Deutschland von Hand gefertigt, zum Preis von 2,95 Millionen Euro (zzgl. MwSt.). Der exklusive Vertrieb erfolgt über die Louyet Group, die unter anderem Rolls-Royce, McLaren und Pininfarina in Belgien und Luxemburg repräsentiert.

Jedes Exemplar kann individuell konfiguriert werden – vom offen sichtbaren Carbon-Finish bis hin zu maßgeschneiderten Leder- und Alcantara-Ausstattungen. Eine zweijährige Werksgarantie und ein vierjähriger Wartungsplan runden das Angebot ab.

Der Beginn einer neuen Ära

Die Fertigung des Capricorn 01 Zagato startet im ersten Halbjahr 2026. Parallel baut capricorn seine Kapazitäten am Nürburgring auf über 18.000 Quadratmeter aus – die Basis für weitere limitierte Hochleistungsfahrzeuge unter eigenem Namen.

„Dieses Projekt ist erst der Anfang“, so Robertino Wild. „Der Capricorn 01 Zagato markiert den Start einer neuen Ära – für capricorn als Fahrzeughersteller und für jene Sammler, die das echte Fahren noch schätzen.“

Fazit:

Der Capricorn 01 Zagato ist kein Hypercar für die Bühne von Social Media – er ist ein Statement gegen die digitale Entfremdung des Fahrens. Handarbeit, Mechanik, Leichtbau und Leidenschaft – eine rare Kombination, die diesen Wagen schon heute zum begehrten Sammlerstück macht.