Der ADAC rechnet an Ostern angesichts der Corona-Krise und den daraus resultierenden Einschränkungen mit deutlich weniger Verkehr als in den Vorjahren und verbindet diese Einschätzung mit der dringenden Bitte, daheim zu bleiben: In einigen Bundesländern sind Fahrten ohne einen dringenden Anlass untersagt. Aber der Klub empfiehlt allen, Fahrten auch zu unterlassen, wenn sie möglich wären.

Trotz der Beschränkungen werden die Straßen voraussichtlich nicht vollständig leer sein. Besonders der Gründonnerstag zählte im vergangenen Jahr zu den fünf staureichsten Tagen des Jahres, weil sich etliche Pendler auf dem Heimweg befinden. Kurze Verzögerungen sind an Baustellen und auf den Ballungsraumautobahnen möglich. Ebenfalls etwas mehr Verkehr erwartet der ADAC am Ostermontag, 13. April, wenn das verlängerte Wochenende endet und die Pendler wieder zurück zum Arbeitsplatz fahren. ampnet

Foto: ADAC