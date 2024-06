Hispano Suiza feiert 120-jähriges Jubiläum mit neuem elektrischen Hypercar | In Hispano Suiza In Fahrberichte | Von Von NinaCarMaria

Hispano Suiza Carmen Sagrera

Die legendäre spanische Automarke Hispano Suiza zelebriert ihr 120-jähriges Bestehen mit der Weltpremiere der Carmen Sagrera, dem dritten Modell ihrer rein elektrischen Hypercar-Reihe. Die internationale Premiere fand im feierlichen Rahmen auf der Finca Mas Solers statt, begleitet von einem beeindruckenden Licht- und Tanzspektakel unter der Leitung der international bekannten Tänzerin Sol Picó.

Technische Meisterleistungen und edles Design

Die Carmen Sagrera repräsentiert eine Evolution in Design und Technik. Auffällig ist der große Heckspoiler in Form eines Storchflügels, eine Hommage an das Firmenlogo. Das Fahrzeug verfügt über eine 103 kWh Batterie neuester Generation, die eine Reichweite von bis zu 480 Kilometern (WLTP) ermöglicht. Diese Batterie, wurde entwickelt und wird produziert in den Hispano Suiza-Werken in Montmeló, Barcelona. Sie nutzt modernste Lithium-Ionen-Zellen und ein verbessertes Kühlsystem.

Die „Gentleman“ Version der Carmen Sagrera beschleunigt durch eine Gesamtleistung von 1.100 PS und ein Drehmoment von 1160 Newtonmetern in nur 2,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Vier Elektromotoren (je Rad ein Motor) sorgen dafür, dass diese umbändige Power auf der Straße ankommt, und in diesen fulminanten Vortrieb verwandelt wird. Der Preis startet bei beachtlichen 2,5 Millionen Euro (netto).

Tradition trifft Moderne

Das Design der Carmen Sagrera vereint klassische Elemente mit modernster Technologie. Die Frontpartie erinnert an die sportlichen Hispano Suiza Alfonso XIII-Modelle aus dem frühen 20. Jahrhundert, während die Innenausstattung das Gentleman-Driver-Konzept neu interpretiert. Hochwertige Materialien wie Alcantara, sowie schwarzes und rotes Leder unterstreichen den exklusiven Charakter des Fahrzeugs.

Ein globales Ereignis

Nach dieser wahrhaft beeindruckenden Weltpremiere wird die Carmen Sagrera auch beim renommierten Goodwood Festival of Speed in Großbritannien zu sehen sein. Doch nicht allein statisch. Dort wird dieses Hypercar seine dynamischen Qualitäten auf der berühmten Bergstrecke unter Beweis stellen.

Vergangenheit und Zukunft

Hispano Suiza blickt auf eine reiche Geschichte zurück. Seit der Gründung im Jahr 1904 durch Damián Mateu und den Ingenieur Marc Birkigt hat die Marke über 12.000 Luxusfahrzeuge und 50.000 Flugzeugmotoren produziert. Die Carmen Sagrera markiert nun den jüngsten Höhepunkt dieser Erfolgsgeschichte und setzt neue Maßstäbe für die zukünftige Ausrichtung der Edel-Marke. Insgesamt werden nur 24 Exemplare dieses exklusiven Modells produziert. Die Carmen Sagrera istein Beweis für die fortwährende Innovationskraft und das Engagement der Familie Suqué Mateu, die das Erbe von Hispano Suiza bewahrt und in die Zukunft führt.

https://youtu.be/YzJ5-eFgUXA?si=kKS98np6-yy0BOba

Damit ist die Hispano Suiza Carmen Sagrera mehr als nur ein unfassbares Automobil; sie ist eine Hommage an 120 Jahre technologische Innovation und elegantes Design, die Vergangenheit und Zukunft gleichermaßen feiert.

Technische Daten:

Hispano Suiza Carmen Sagrera

1100 PS, 1160 Nm, 2,6 sec., 2,5 Mio Euro without Tax

Limitiert auf 24 Stück (Carmen Baureihe)