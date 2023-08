Mit der Studie „Habiton“ präsentiert der zur Hymer-Gruppe gehörende Wohnmobil- und Wohnwagen-Hersteller Bürstner ein Fahrzeug, das die Herzen junger Singles, Paare und Familien mit urbanem Lebensstil höherschlagen lassen könnte. Der-Autotester hat sich Vorort ein Bild von der Studie gemacht, bei der noch nicht entschieden zu sein scheint, ob sie auch in Serie gehen wird.

Micro-Camper Studie Habiton

Campstyle auf kleinem Raum für Singles, Paare und Familien

„Die Micro Camper Studie Habiton ist ein Paradebeispiel für den neuen Campstyle, der in den Stadtalltag unserer stilbewussten Zielgruppe passt und gleichzeitig dem starken Trend zu Flexibilität und Freiheit entspricht“, sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung von Bürstner, Jens Kromer, auf der Messe.

Auf Basis des Renault Kangoo verspricht das Showcar eine hohe Alltagstauglichkeit durch sein modulares Konzept. Das Fahrzeug psst aufgrund seiner geringeren Höhe in jedes Parkhaus, macht jedoch beim Campen aber nur geringe Kompromisse. Das Design der Micro-Camper-Studie erscheint frisch und lebendig. Das Motto ist hier „Klein reisen, groß wohnen“. Wie das hier funktioniert? Ein aufblasbares Dachzelt findet während der Reise von außen unsichtbaren Platz in der Fahrzeug-Silhouette. Die Gesamthöhe des Fahrzeugs bleibt dabei unter 2 Metern. So passt der Habiton im Alltag in der City in quasi jedes Parkhaus. Beim Campen wird das Dachzelt über einen Kompressor aufgeblasen, dabei stellt es sich automatisch auf und steht stabil.

Über eine Leiter gelangen die Camper in ihr Haus über dem Kangoo. Aber auch im Auto selbst kann geschlafen werden. Auch hier wird eine Art „Luftmatratze über einen Kompressor zum bequem Bett aufgeblasen. Das System ermöglicht den optimalen Wechsel zwischen Camping und Alltag.

Ein herausnehmbares Küchenmodul im Heck beinhaltet einen Induktionskocher, eine Spüle, Schiebefächer und auch eine elektrische Kühlbox. Durch ein ebenfalls aufblasbares, großes Wohnzelt am Fahrzeugheck entsteht viel Raum fürs Leben auf dem Campingplatz. Trotz der kompakten Bauweise bietet der Habiton so viel Komfort und bequeme Bettmaße – im Dachzelt und auch im Fahrzeuginnenraum.

Flexible Features wie klickbare Fensterverdunklungselemente, die tagsüber als Tasche genutzt werden können, Lüftungsgitter mit Insektenschutz, dimmbare LED-Spots, Einhänge-Körbe und eine zusätzliche Batterie-Lösung, runden den trendigen und modularen Charakter dieses kreativ-gezeichneten Micro-Campers ab.

Bleibt abzuwarten, wann die Studie in Serie gehen wird und natürlich wird für den Erfolg mitentscheidend sein, was der Habiton kosten wird. Der-Autotester könnte sich einen Preis ab 45.000 Euro als marktgerecht vorstellen. Ob das so sein wird, steht indes noch in den Sternen, die nachts über den Campingplätzen dieser Welt leuchten. Der-Autotester ist vom Konzept des Habiton jedenfalls begeistert.

Wer selbst zum Caravan Salon nach Düsseldorf reisen wird, der kann die Habiton-Studie auf dem Bürstner Stand in Halle 6 noch bis zum 3. September selbst in Augenschein nehmen.