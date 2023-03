Alfa Romeo Giulia (Facelift 2023) – Sportliches Fahrfeeling vereint mit italienischem Design

Die Alfa Romeo Giulia ist eine der meistprämierten, sportlich-eleganten Limousinen in der Mittelklasse. Die Giulia verbindet sportliche Fahrdynamik mit italienischem Design. Im Modelljahr 2023 erhält die sportliche Schönheit nun ein Facelift. Das Design der Alfa Romeo Giulia wurde im hauseigenen Centro Stile Alfa Romeo entwickelt. Es kombiniert harmonische Proportionen, stilistische Geradlinigkeit und liebevoll gefertigte Details aus hochwertigen Materialien wie Aluminium, Holz, Leder und Kohlefaser.

Alfa Romeo Giulia (Facelift 2023)

Das Design

Von außen ist das optisch markante Merkmal der Modellaktualisierung die Einheit der LED-Scheinwerfer mit jeweils drei Leuchtmodulen. Die muskulösen Kotflügel unterstreichen das sportliche Flair des Fahrzeugs. Am Heck schließt der integrierten Diffusor das sportliche Design konsequent ab. Schon im Stand strahlt die neue Giulia pur Dynamik aus. Im Innenraum bekommt die Giulia eine voll-digitale Instrumentenanzeige mit einem TFT-Monitor, der eine Bildschirmdiagonale von 12,3 Zoll nutzt.

Sportliche Fahrdynamik

Die schon bisher hohe Fahrdynamik wird durch Aluminium gefertigte Radaufhängungen, durch eine elektrisch unterstützte Servolenkung, das sogenannte Dynamic Steering Torque (DST) und eine überarbeitete Fahrdynamik-Regelung weiter verbessert. Was noch neu ist? Für die Giulia steht erstmals die NFT-Technologie (Non-Fungible Token) zur Verfügung, mit der beispielsweise die Service-Historie fälschungssicher gespeichert werden kann.

Die Motoren

Die Alfa Romeo Giulia wird fortan mit drei verschiedenen Motoren angeboten. Ein 2.0 Turbo Reihen-4-Zylinder (16V AT8-Q4) mit einer Leistung von 206 kW (280 PS). Die Kraft wird hier mit einer von ZF gefertigten Achtgang-Automatik an alle vier Räder übertragen. Daneben steht ein 2.2-Liter-Diesel (16V AT8-Q4) zur Wahl, der seine Kraft ebenfalls aus vier Zylindern schöpft und eine Leistung von 154 kW (210 PS) bereitstellt, auch hier wird die Kraft über das genannte Getriebe an alle Räder geleitet. Das Facelift der Quadrofoglio-Version ist für Mitte des Jahres 2023 angekündigt. Sie trägt den stärksten Motor unter der Haube, er zaubert aus dem 2.9-Liter-6-Zylinder mit Bi-Turbo bis zu 375 kW (510 PS). Seine Kraft wird – ebenfalls über die ZF-8-Gang-Automatik – aber ausschließlich an die Hinterräder geleitet.

Kernelemente der sportlichen Fahrdynamik sind die Gewichtsverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse von 50:50, ein langer Radstand (2,82 Meter), kurze Karosserieüberhänge wie auch die lange Motorhaube. Die italienische Limousine ist 4,63 Meter lang, 2,02 Meter breit und 1,43 Meter hoch. Die Proportionen der Karosserie mit ihren eleganten Rundungen und den ausgeprägten Dachsäulen führen zu einem tropfen-förmigen Profil. Es erinnert stark an eines der wohl schönsten Automobile – die Alfa Romeo Giulietta Sprint aus den 1950er Jahren.

Technik, die begeistert

Das aktive Fahrwerk Alfa Active Suspension ist eine besondere Technologie der Giulia. Sie passt die Wirkungsweise der Stoßdämpfer in Sekundenbruchteilen, unterschiedlichen Fahrzuständen und Fahrbahnoberflächen an, wodurch sich die Wahl zwischen höherem Komfort oder strafferer Abstimmung bietet. Der Allradantrieb AlfaQ4 verteilt das Motordrehmoment stufenlos zwischen Vorder- und Hinterachse – abhängig von der Fahrsituation und dem Haftungsniveau jedes einzelnen Reifens. Das integrierte Bremssystem IBS vernetzt die Wirkungsweise der elektronischen Assistenzsysteme mit der mechanischen Bremskraftunterstützung und sorgt somit für schnell ansprechende Bremsen und besonders kurze Bremswege. Im Bremspedal konnten wir keine ABS-Vibrationen erkennen. Die sehr direkte Auslegung der Lenkung macht in schnell gefahrenen Kurven besonders viel Freude.

Fazit

Die neue Alfa Romeo Giulia hat uns mit ihrer sportlichen Italo-Eleganz, ihrer innovativen Technologie und dem herausragenden Design überzeugt. Ihre Fahrdynamik-Regelung „Alfa DNA“, das aktive Fahrwerk Alfa Active Suspension, der Allradantrieb Alfa Q4 sowie das Bremssystem IBS sorgen für ein einzigartiges Fahrerlebnis und machen die Giulia zu einem besonders sportlichen Fahrzeug in der gehobenen Mittelklasse. Die überarbeitete Alfa Romeo Giulia ist ab Februar 2023 in Deutschland erhältlich. Die Preise beginnen bei 54.250 Euro.

Technische Daten

Alfa Romeo Giulia 2023

Motor: 2.0 Turbo Benziner 16V 106 kW (280 PS) AT8 – Q4

Leistung: 280 PS

max. Drehmoment: 400 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 240 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 5,2 s

Wendekreis: 12,5 m

Preise: ab 54.250 Euro (2.0 Turbo 280 PS; Sprint)

Preis Testfahrzeug: ab 63.250 Euro (Competizione)

