XPeng G6 – China greift an!

Kommt ein chinesisches Auto wirklich nicht in Frage? Diese Frage dürfte inzwischen auch jene beschäftigen, die dem rasanten Aufstieg der chinesischen Automobilindustrie lange mit Skepsis begegnet sind. Denn was da inzwischen an Qualität aus Fernost kommt, braucht sich längst nicht mehr zu verstecken. Entgegen der landläufigen Auffassung kommen nicht nur billige Autos aus China.

Der XPENG G6 in der AWD Performance Variante ist ein gelungenes Beispiel dafür. Das elektrische SUV positioniert sich selbstbewusst – und nicht billig – im stark umkämpften Mittelklasse-Segment, wo es klar auf etablierte Wettbewerber und deren Käufer in Europa und den USA fokussiert. Die Performance-Variante des G6 mit Allradantrieb liefert dabei nicht nur ordentliche Leistungswerte, sondern vor allem ein souveränes, leises und kultiviertes Fahrerlebnis. Beeindruckend ist nicht der der sportliche Sprintwert allein, sondern die Kombination aus spontaner Leistungsentfaltung, Fahrstabilität und eine hohe Langstreckentauglichkeit.

Möglich macht Letzteres eine moderne 800-Volt-Architektur, die kurze Ladezeiten erlaubt. Damit wird eines der zentralen Argumente gegen Elektromobilität deutlich relativiert. Im Innenraum setzt XPENG auf ein reduziertes, digitales Konzept. Ein großes zentrales Display, Over-the-Air-Updates und eine klar software-orientierte Bedienstruktur zeigen, dass das Unternehmen an der Spitze der Entwicklung arbeiten möchte. Materialanmutung und Verarbeitung bewegen sich dabei auf einem Niveau, das man vor wenigen Jahren aus China so nicht erwartet hätte. Die Generation hierzulande, die mit deutschen Premiummarken sozialisiert wurde, reibt sich beim Blick auf den XPENG G6 AWD Performance wohl staunend die Augen.

Vielleicht ist es also an der Zeit, die eigene Perspektive zu erweitern und den XPeng G6 selbst mal zu fahren. Denn die Frage lautet längst nicht mehr, ob chinesische Hersteller konkurrenzfähig sind, sondern wie schnell sie den Markt verändern werden.

Technische Daten – XPENG G6 AWD Performance (2025/2026)

Antrieb & Leistung

Antrieb: Allrad (2 Motoren: Vorderachse + Hinterachse, AWD,) Systemleistung: ca. 350 kW / ~476 PS (je nach Quelle auch ca. 358 kW), Drehmoment: 660 Nm 0–100 km/h: ca. 4,0–4,1 s, Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h

Batterie & Reichweite

Batteriekapazität (netto): ca. 87,5 kWh (NCM-Zellen), WLTP-Reichweite: bis zu 550 km, Energieverbrauch: ca. 17,9 kWh/100 km (WLTP)

Lade-Technik

Bordnetz: 800-Volt-Architektur für hohe Ladeleistungen, DC-Schnellladung: bis zu 280–451 kW je nach Messmethode (10-80 % in ~12–21 Minuten), AC-Laden: bis zu 11 kW (3-phasig)

Maße & Gewicht

Länge × Breite × Höhe: ca. 4.753 × 1.920 × 1.650 mm, Radstand: 2.890 mm, Leergewicht: etwa 2.120 kg, Kofferraumvolumen: 571 l (bis ~1.374 l bei umgeklappten Sitzen), Anhängelast: ca. 1.500 kg

Besonderheiten

Unterstützt Vehicle-to-Load (V2L) mit bis zu 3,3 kW (Stromausgang), Wärmepumpe und intelligentes Thermomanagement X-HP 3.0 für bessere Effizienz, Luftwiderstandskoeffizient: ca. 0,248

Preis für XPeng G6 Performance: 51.600 Euro