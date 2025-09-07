Familienauto 2025? BYD Seal 6 DM-i Touring – Besser als Passat, Leon & Superb?

Erster Fahrbericht: BYD Seal 6 DM-i Touring: Familienkombi und steuerbegünstigtes Business Mobil mit gigantischer Reichweite von 1.350 km. Der Plug-in-Hybrid-Kombi will alles können: Beruf, Familie, Reichweite und Effizienz. Aber auch Taxi- und Uber-Fahrer können sich auf den neuen Kombi aus China freuen. Denn er lässt den Diesel bei Verbrauch und Reichweite in Vergessenheit geraten.

In unserem ersten Fahrbericht zeigen wir, wie sich der neue Seal 6 i in der „Comfort“ Version schlägt.

👉 Ist der PHEV die bessere Alternative zu Kombis wie dem VW Passat Variant, Cupra Leon oder Skoda Superb?

👉 Wie gut funktioniert die DM-i Technologie im Alltag?

👉 Und was bedeutet die riesige elektrische Reichweite von bis zu 105 km für Pendler, berufliche Vielfahrer und Familien?

Wir klären, ob der Seal 6 Touring das richtige Auto für alle sein kann, die viel Platz, Sicherheit und niedrige Kosten wollen? Hat der Seal 6 dm-i mit seiner 6-Jahres-Garantie das Potenzial, den europäischen Markt aufzumischen? Werden die deutschen Kunden knappe 50.000 Euro für einen China Kombi akzeptieren?

Im Video: • Erste Fahreindrücke • Innenraum & Platzangebot • Technik-Highlights (DM-i, Akku, Reichweite) • Konkurrenzvergleich Bleibt dran – hier gibt’s die ehrliche Einschätzung vom Autotester! Noch interessanter, ist deine Meinung. Wir sind gespannt!

#byd #bydseal6 #bydseal #touring #pluginhybrid #kombi #familienauto2025 #erstefahrt #fahrbericht #bestesfamilienauto #phev #reichweite #derautotester