Women’s Worldwide Car of the Year 2026: Diese Autos überzeugen weltweit – und warum! | In Hyundai, Kia, Lamborghini, Mercedes, News, Nissan, Renault In Ford | Von Von Redaktion/cwe

Die Jury des Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY) hat entschieden: Sechs Fahrzeuge setzen 2026 in ihren Klassen Maßstäbe. Ausgewählt wurden sie von 84 Automobiljournalistinnen aus 54 Ländern, die monatelang getestet, verglichen und diskutiert haben. Ihr Urteil: Design, Technik, Effizienz und vor allem der reale Nutzen im Alltag zählen mehr denn je.

Insgesamt 55 neue Modelle traten in der 15. Auflage der Auszeichnung an – alle mussten zwischen Januar und Dezember 2025 neu eingeführt worden sein und mindestens auf zwei Kontinenten oder in 40 Ländern erhältlich sein. Trotz globaler Handelskonflikte bleibt die Branche auf Kurs: Elektrifizierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind keine Trends mehr, sondern Pflicht.

Die Klassensieger – Women’s Worldwide Car of the Year 2026 – im Überblick

Compact Car: Nissan Leaf

Nissan Leaf Compact SUV: Škoda Elroq

Škoda Elroq Large Car: Mercedes-Benz CLA

Mercedes-Benz CLA Large SUV: Hyundai Ioniq 9

Hyundai Ioniq 9 4×4: Toyota 4Runner

Toyota 4Runner Performance / Exclusive Car: Lamborghini Temerario

Dazu kommen zwei Sonderpreise: Renault erhält den Best Tech Award, Ford den Sandy Myhre Award für besonderes Engagement in Sachen Gleichstellung.

Die Gewinner im Detail

Nissan Leaf – Best Compact Car

Der Elektro-Pionier bleibt seiner Linie treu: alltagstauglich, effizient und angenehm leise. Statt technischer Spielereien setzt der Leaf auf Platzangebot, einfache Bedienung und eine der intuitivsten E-Mobilitäts-Erfahrungen – besonders in Stadt und Umland.

Škoda Elroq – Best Compact SUV

Praktisch, clever und ausdauernd: Der elektrische Kompakt-SUV bietet 170 bis 286 PS, eine aerodynamisch optimierte Karosserie und ein durchdachtes Interieur. Reichweiten von über 500 Kilometern (WLTP) machen ihn zum Langstreckentalent.

Mercedes-Benz CLA – Best Large Car

Coupé-Linie trifft Hightech. Der CLA punktet mit hochwertiger Anmutung, fortschrittlicher Digitalisierung und souveränem Fahrkomfort. Ein emotionaler Einstieg in die Premiumwelt – leise, komfortabel und technologisch auf der Höhe der Zeit.

Hyundai Ioniq 9 – Best Large SUV

Großzügig, modular und familienfreundlich: Der elektrische Siebensitzer ist für lange Reisen konzipiert und stellt Komfort für alle Insassen in den Mittelpunkt. Nachhaltige Großraum-Mobilität, die Alltag und Urlaub gleichermaßen abdeckt.

Toyota 4Runner – Best 4×4

Ein Statement gegen kurzlebige Trends. Der klassische Leiterrahmen-Geländewagen setzt auf Robustheit, Zuverlässigkeit und echte Offroad-Qualitäten. Gebaut für harte Einsätze – und für ein langes Autoleben.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Lamborghini Temerario – Best Exclusive Car

Emotion pur mit Zukunftstechnik: Der neue Supersportler kombiniert ein neues Aluminium-Spaceframe-Chassis mit einem Hybridantrieb aus V8-Biturbo und drei Elektromotoren. Das Ergebnis: maximale Performance, gepaart mit elektrifizierter Leidenschaft à la Lamborghini.

Sonderpreise

Renault – Best Tech Award

Mit den Elektroplattformen AmpR Small und AmpR Medium zeigt Renault, wie effizient E-Architekturen sein können. Leichtbau, Raumökonomie und benutzerfreundliche Software treffen auf Assistenzsysteme mit echtem Alltagsnutzen – inklusive Formel-1-Know-how für die Straße.

Ford – Sandy Myhre Award

Ausgezeichnet für konsequentes Engagement in Sachen Geschlechtergerechtigkeit. Ford fördert weibliche Führungskräfte, flexible Arbeitsmodelle und Gleichstellungsprogramme – mit messbarem Erfolg bis in Technik- und Managementebenen.

Stimme der Jury

„Wir haben Fahrzeuge ausgezeichnet, die nicht nur mit Zahlen oder Technik glänzen, sondern echte Bedürfnisse im Alltag erfüllen“, sagt Marta García, Executive President des WWCOTY. „Elektrifizierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind heute Grundvoraussetzungen.“

Jedes Modell sei aus mehreren Perspektiven bewertet worden – mit Fokus auf Sicherheit, Funktionalität, Komfort und Preis-Leistungs-Verhältnis. „Das Ergebnis spiegelt das Beste wider, was die Automobilindustrie 2026 zu bieten hat.“

Auch Deutschland ist in der Jury prominent vertreten: Nina Maria Weizenecker, bekannt als NinaCarMaria und als Redakteurin für der-Autotester.de, hat als deutsche Vertreterin die besten Fahrzeuge des Jahres mitgewählt.

Wie geht es weiter?

Die sechs Klassensieger ziehen nun ins Finale ein. Der Gesamtsieger Women’s Worldwide Car of the Year 2026 wird in der Woche rund um den Internationalen Frauentag am 8. März auf dem WWCOTY-YouTube-Kanal bekannt gegeben.

Mit den Auszeichnungen unterstreicht WWCOTY einmal mehr seinen Anspruch: unabhängige Orientierung für Autokäufer weltweit – und eine starke Stimme für Frauen in der Automobilwelt.