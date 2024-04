VW macht letzte 1.500 California 6.1 zur „Last Edition“ | In Volkswagen In News | Von Von Cornelia Weizenecker



Der California war und ist der beliebteste Campervan seiner Klasse. In den Varianten Beach, Coast und Ocean sei er in der aktuellen Auflage als California 6.1. nun ausverkauft, so VW Nutzfahrzeuge. Die letzten 1.500 California, die bis Sommer vom Band in Hannover-Limmer laufen, werden für die Fans schon von weitem erkennbar sein. Denn sie erhalten auf der D-Säule einen Aufkleber mit der Kennzeichnung „Last Edition“ und tragen damit unmissverständlich nach außen, dass sie die letzten California auf Basis des Transporters 6.1 sind.

California T6.1 Last Edition

Seit 2003 wird der Campervan von Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover komplett in Eigenregie gefertigt. Nach über 20 Jahren und zwei Generationen wird das Reisemobil komplett erneuert. Die letzten produzierten Fahrzeuge werden mit einem „Last Edition“-Sticker ausgezeichnet. Die Weltpremiere des Nachfolgers findet am 07. Mai 2024 statt. Die Premiere können die Fans digital im Internet miterleben. Die neue California-Generation wird ab Sommer 2024 im deutschen VWN-Werk in Hannover gebaut werden.

https://youtu.be/0u5fJE7MAto?si=r2h4GdOzKlsNkzcN