Volkswagen Nutzfahrzeuge zeigt auf dem Düsseldorfer Caravan Salon in einer Weltpremiere die seriennahe Studie California, die schon im kommenden Jahr in Produktion gehen wird. Auch wenn die VW Verantwortlichen hier noch von „Concept“ sprechen, wird Kennern schnell klar, dass hier eigentlich der neue California (T7) steht, den es gleich zum Marktstart mit PHEV-Antrieb und später auch mit rein elektrischen Antrieb geben soll.

Caravan Salon 2023: Weltpremiere für VW California (Concept)

Das California Concept zeigt einen Zugewinn an Länge und Breite (bei unveränderter Außenhöhe unter 2 Metern), bietet mehr Wohnraum, mehr Komfort, und soll auch bei Sicherheit und Flexibilität besser werden. Schon das Basisfahrzeug kommt mit zwei Schiebetüren und ermöglicht ein sogenanntes „Drei-Raum-Konzept“ mit einer von außen nutzbaren Küche. So entsteht ein geräumigeres Wohngefühl, was insbesondere bei Camper-Vans einen großen Vorteil bedeutet. Das neue Konzept soll auch einen flexibleren Einsatz im Alltag ermöglichen. Der neue California nutzt als technische Basis den MQB (Modularer-Quer-Baukasten), den einen eHybrid-Antrieb zulässt, Vorteile beim Fahrkomfort bietet moderne Assistenzsysteme ermöglicht.

Die typischen Camper-Funktionen können über ein neues Bedienteil im Tablet-Stil und „Cali on Tour“ App auf dem Smartphone oder per Infotainmentsystem gesteuert werden.

Der neue California (Concept) basiert auf dem 2021 eingeführten Multivan in der Langversion, der somit größer ist als sein Vorgänger (California 6.1). Auch der nächste California wird inklusive geschlossenem Aufstelldach knapp unter zwei Metern Höhe messen.

VW California mit Plug-in-Hybrid-Antrieb

VW wird den neuen California erstmals auch mit Plug-in-Hybrid-Technologie anbieten. Sie soll mit ihrer elektrischen Reichweite eine Brücke in die Welt der E-Mobilität schlagen und auf der kurzen Strecke emissionsfrei stromern. Auch wenn der dabei verwendete Verbrenner ein Benziner sein wird, geht Volkswagen von einem besonders niedrigen Verbrauch aus.

Albert Kirzinger, Chef-Designer bei VW Nutzfahrzeuge, erklärt im Gespräch mit dem Autotester auf dem Caravan Salon begeistert, dass er auf Praxis-Testfahrten mit beladenem Wagen Verbrauchswerte deutlich unter 5 Liter je 100 Kilometer erreicht habe. Sollte sich das bestätigen, könnte der PHEV-Antrieb den Diesel im California tatsächlich ersetzen. Wir sind gespannt.

Neuer Wohn- und Küchenbereich

Komplett neu gedacht wurde der Wohn- und Küchenbereich des Reisemobils. Denn erstmals nun auch der California auch auf der Küchenseite mit einer Schiebetür ausgestattet sein. Damit erweitert sich die Nutzbarkeit auf den Außenbereich des Stellplatzes und öffnet so eine neue Dimension des sommerlichen Campens in der Natur. Bisher hatten alle California (in der Basis) auf der linken Seite einen bis zur B-Säule reichenden Küchenblock, und nur auf der rechten Seite eine Schiebetür.

Die Camper-Klappstühle und der Klapptisch sowie die Markise waren deshalb ebenfalls stets auf der rechten Fahrzeugseite aufgebaut. Künftig erschließt Volkswagen Nutzfahrzeuge durch die zusätzliche Schiebetür auf der Fahrerseite und den weiter hinten angeordneten Küchenblock jetzt auch die linke Fahrzeugseite für das Camping. So wird der California als Reisemobil nochmals deutlich vielseitiger einsetzbar. Andere Hersteller hatten die beiden serienmäßigen Schiebetüren schon länger im Programm.

Da die Studie links mit einer Gelenkarmmarkise und rechts mit Sonnensegel ausgestattet ist, können beide Fahrzeugseiten beschattet respektive vor Regen geschützt werden.

Drei-Raum-Konzept

Erstmals präsentiert Volkswagen Nutzfahrzeuge mit dem Showcar ein Drei-Raum-Konzept. Diese Außen- und Innenraumsituationen für den Camper-Stellplatz und den Alltag erweitern dabei deutlich das Einsatzspektrum und die Nutzbarkeit des California.

Raum 1 (außen)

Die rechte Fahrzeugseite bietet mit ihrer Schiebetür wie beim aktuellen California 6.1 im Alltag einen sicheren Ein- und Ausstieg auf der Bürgersteigseite. Entsprechend sicher und einfach ist auch das Be- und Entladen. Auf dem Campingplatz wird dieser Bereich dank des Sonnensegels zum offenen Zelt und erweiterten Open-Air-Raum in der Natur.

Raum 2 (innen)

Der gesamte Innenraum hinter den um 180 Grad drehbaren Vordersitzen (in der Höhe einstellbar) ist im Alltag der gewohnt flexibel nutzbare Fahrgastraum eines Multivan. Gegenüber dem heutigen California kommen leichte, herausnehmbare und sehr komfortable Einzelsitze zum Einsatz. Dank der variablen Sitze können nun auch Boards und Bikes einfacher im Innenraum transportiert werden. Wird der neue California als Camper genutzt, kann der Sitzbereich schnell in eine Liegefläche zum Chillen oder in eine Vis-à-vis-Anordnung der Sitze zum gemeinsamen Essen oder Spielen umgebaut werden. Die massive Rückbank des California 6.1 macht im California Concept also variablen Einzelsitzen mit Schlaffunktion Platz. Bezogen sind die Sitze mit einem ebenso unempfindlichen wie haptisch angenehmen Stoffbezug im Dessin „Mélange“.

Raum 3 (außen)

Durch die zusätzliche Schiebetür auf der Fahrerseite, die Neukonzeption der Küchenzeile samt Markise entsteht links ein neuer Außenbereich, den es zuvor bei keinem anderen California in Verbindung mit einer Außenküche gab. Im Alltag bietet die zweite Schiebetür einen weiteren Ein- und Ausstieg und zusätzliche Belademöglichkeiten auf der heimischen Auffahrt oder vor dem Supermarkt. Beim Campen indes entsteht hier der eigentliche Raum zum Kochen und Essen sowie für lange Sommerabende unter der Markise. Denn die Küchenzeile samt Spüle, verschiebbarem Induktions-Kochfeld und Kühlschrank ist nun auch von außen erreichbar. Zusätzlich zum 230V-Induktionskochfeld gibt es auch einen integrierten Gaskocher (nützlich, wenn kein Stromanschluss verfügbar ist). Eine 230-Volt-Steckdose auf der Außenseite der Küche und ein Außenklapptisch perfektionieren das Leben auf dem Stellplatz. Großer Vorteil: Die Küchenschubladen sind von außen und innen erreichbar.

Ein besonderer Clou ist der kompakte Grill, der im Küchenblock verstaut und bequem von außen entnommen werden kann. Der auch von außen erreichbare und mit einer Schublade ausgestattete Kühlschrank bietet praktische Vorteile, so sind die Lebensmittel noch schneller auf dem Tisch. Zudem kann der Einkauf frischer Lebensmittel im Sommer aus dem Einkaufswagen direkt in den Kühlschrank geladen werden.

Der-Autotester ist beeindruckt von der durchdachten Küchenlösungen und der Hochwertigkeit der verwendeten Materialien. Daraus ergeben sich erkennbare Nutzervorteile, durch die VW seine im Segment-Vergleich hohen Preise für den California besser argumentieren können wird.

Verbesserungen im Innenraum

Die Innenraum-Architektur des Showcars bietet zahlreiche neue Features und Vorteile. So nutzt der Multivan (als technische Basis) eine elektrische Parkbremse, die den Durchgang zwischen Fahrer- und Beifahrersitz in Richtung Fond deutlich besser nutzbar macht. Praktische Schubladen unter den vorderen höheneinstellbaren Drehsitzen und den Einzelsitzen im Fond erweitern den Stauraum. Hinter dem Fahrer- oder Beifahrersitz ist Raum entstanden (z.B. für eine herausnehmbare Trocken-Trenntoilette.

Stauraum bieten indes die oberen und unteren Küchenschränke, die hinter dem Kühlschrank angeordnet sind. Darüber hinaus gibt es einen separaten Staubereich unter der Bettverlängerung. In ein angenehmes Licht wird der Innenraum durch eine umlaufende und dimmbare Ambiente-Beleuchtung im Dachrahmen getaucht. Das Ambiente-Licht an den Schränken passt sich in verschiedenen Farben der persönlichen Stimmung an. Für gemütliche Stimmung draußen sorgen eine herausnehmbare im Küchenblock integrierte Tischleuchte. Wenn es etwas heller sein darf taucht die an den Markisenarmen befestigte LED Beleuchtung die „Terrasse“ am Fahrzeug in ein angenehmes Licht.

Aufstelldach mit bequemem Dachbett

Der California ist ohne das klassische Aufstelldach nicht denkbar. Es besteht aus der leichten Aluminium-Dachschale und einem drei-lagigen Faltenbalg, der über eine große Panorama-Öffnung nach vorn verfügt. Großzügige Fenster an den Seiten ermöglichen einen grandiosen Panoramaausblick. Das Aufstelldach fährt, wie bei allen California, vorne in die höchste Stellung. USB-C-Steckdosen und LED-Lampen sorgen für Strom und Licht im Aufstelldach. Ein Dachbett mit Federtellern soll für erholsamen Schlaf sorgen. Bedient wird der Aufstellmechanismus des Daches über ein Tablet – am Schrank in der C-Säule, vertikal angeordnet und multifunktional. Alle für das Campen relevanten Features werden über das Touch-Display gesteuert. Dazu gehören neben dem Aufstelldach die Informationen zum Frisch- und Abwasserstand, die Innenraum-Lichtfunktionen samt Ambientebeleuchtung, der Status der Stromversorgung, der Kühlschrank und die Standheizung. Darüber hinaus können all diese Funktionen auch via Smartphone über die „Cali on Tour“-App sowie mittels Infotainmentsystem gesteuert werden. Über das Infotainmentsystem kann zudem eine Neigungsanzeige aufgerufen werden, um den Camper waagerecht auszurichten.

Aber das Tablet informiert nicht nur über das Fahrzeug, es kann auch für gute Unterhaltung sorgen. So kann es an einem Gelenkarm heraus geschwenkt werden und so ausgerichtet werden, dass man es von jeder Position im Fahrgastraum gut sehen kann. Für die Lieblings-Fernsehserie kann es auch um 90 Grad gedreht werden, so dass einem unterhaltsamen Kinoabend nichts mehr im Wege steht. Schöne neue Campervan-Welt.

Fazit

Der-Autotester freut sich auf die ersten Testfahrten mit dem neuen California (T7). Wenn sich die angedeuteten Verbrauchswerte des PHEV-Antriebs bestätigen ließen, könnte hier – nicht mehr und nicht weniger – das Ende der Dieselantriebe im Campervan-Einsatz eingeläutet worden sein. Zumal der neue California im Alltag mit dem E-Motor lokal emissionsfrei fahren könnte. Lange Lieferfristen könnten die Folge sein. Es sei denn, VW Nutzfahrzeuge reduziert eine überbordende Nachfrage mit sehr hohen Preisen.