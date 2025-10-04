Volvo XC60 Recharge Ultra – Edel-SUV mit Stecker oder teurer Irrtum?

Der Volvo XC60 T6 Recharge Ultra zeigt, wie moderner Luxus, Plug-in-Hybrid-Technologie und Alltagstauglichkeit zusammenpassen.

In diesem Test erfährst du: • 16:26 Wie sich der XC60 im Alltag schlägt • 02:36 Reichweite & Laden beim Plug-in-Hybrid • 06:03 Innenraum, Komfort und 13:54 Fahrgefühl • Kurzer Vergleich zum Porsche Macan: Kann der Volvo mit dem sportlichen Premium-SUV mithalten?

Wenn du auf der Suche nach einem effizienten, komfortablen Premium-SUV bist, das sich vom klassischen Porsche abhebt, liefert dieses Video alle wichtigen Infos.

Technische Daten – Volvo XC60 T6 AWD Plug-in Hybrid

Elektrisch/Benzin

AWD

Automatikgetriebe

Leergewicht: 2.150 kg

Zulässiges Gesamtgewicht: 2660 kg

Anhängerlast (max.): 2.250 kg

Maximale Dachlast: 100 kg

Leistung

Max. vollelektrische Reichweite, kombiniert (WLTP): Bis zu 83 km

Elektrische Reichweite innerorts: Bis zu 100 km Stromverbrauch, kombiniert (WLTP): 12.2 kWh/100 km

Stromverbrauch innerorts (WLTP): 16.4 kWh/100 km

Kraftstoffverbrauch (min.) (kombiniert, nach WLTP): 2.9 l/100 km

Kraftstofftank: 71 l

Leistung: 257 kW / 350 PS

Maximales Drehmoment: 659 Nm

0-100 km/h: 5,7 s

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

CO₂-Emissionen, kombiniert: 65 g/km

Abgasnorm: Euro 6e-bis

Laden

Batterieenergie (nominal): 19 kWh

Akkuladedauer 0-100% (2-phasig, 16A): 3 h

Testwagenpreis: etwa 90.000 Euro