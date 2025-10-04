Banner Porsche Zentrum Offenburg

Volvo XC60 Recharge Ultra – Edel-SUV mit Stecker oder teurer Irrtum?

4. Oktober 2025
|In Clips, Volvo
|Von Dr. Friedbert Weizenecker

Der Volvo XC60 T6 Recharge Ultra zeigt, wie moderner Luxus, Plug-in-Hybrid-Technologie und Alltagstauglichkeit zusammenpassen.

In diesem Test erfährst du: • 16:26 Wie sich der XC60 im Alltag schlägt • 02:36 Reichweite & Laden beim Plug-in-Hybrid • 06:03 Innenraum, Komfort und 13:54 Fahrgefühl • Kurzer Vergleich zum Porsche Macan: Kann der Volvo mit dem sportlichen Premium-SUV mithalten?

Wenn du auf der Suche nach einem effizienten, komfortablen Premium-SUV bist, das sich vom klassischen Porsche abhebt, liefert dieses Video alle wichtigen Infos.

💬 Schreib uns in die Kommentare: Würdest du dich für den Volvo XC60 T6 Recharge Ultra entscheiden oder doch für den Porsche Macan?

#VolvoXC60 #PlugInHybrid #VolvoRecharge #PremiumSUV #XC60Recharge #HybridSUV #VolvoGermany #Autotest #DerAutotester #porschemacanev #porschetaycan

Technische Daten – Volvo XC60 T6 AWD Plug-in Hybrid

Elektrisch/Benzin

AWD

Automatikgetriebe

Leergewicht: 2.150 kg

Zulässiges Gesamtgewicht: 2660 kg

Anhängerlast (max.): 2.250 kg

Maximale Dachlast: 100 kg

Leistung

Max. vollelektrische Reichweite, kombiniert (WLTP): Bis zu 83 km

Elektrische Reichweite innerorts: Bis zu 100 km Stromverbrauch, kombiniert (WLTP): 12.2 kWh/100 km

Stromverbrauch innerorts (WLTP): 16.4 kWh/100 km

Kraftstoffverbrauch (min.) (kombiniert, nach WLTP): 2.9 l/100 km

Kraftstofftank: 71 l

Leistung: 257 kW / 350 PS

Maximales Drehmoment: 659 Nm

0-100 km/h: 5,7 s

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

CO₂-Emissionen, kombiniert: 65 g/km

Abgasnorm: Euro 6e-bis

Laden

Batterieenergie (nominal): 19 kWh

Akkuladedauer 0-100% (2-phasig, 16A): 3 h

Testwagenpreis: etwa 90.000 Euro

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Volvo XC60 Recharge Ultra
Dr. Friedbert Weizenecker
Dr. Friedbert Weizenecker

Dr. Friedbert Weizenecker - Seit mehr als 20 Jahren schreibe ich Auto-Themen für mehrere Zeitungen. Vor meiner Zeit als Auto-Journalist habe ich wirtschaftswissenschaftliche Features für ein Wirtschaftsmagazin und für Zeitungen verfasst. Als Volkswirt, Betriebswirt und Soziologe versuche ich auch ökonomische und gesellschaftliche Aspekte einfließen zu lassen. Autos sind meine Leidenschaft.

