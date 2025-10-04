Volvo XC60 Recharge Ultra – Edel-SUV mit Stecker oder teurer Irrtum?
Der Volvo XC60 T6 Recharge Ultra zeigt, wie moderner Luxus, Plug-in-Hybrid-Technologie und Alltagstauglichkeit zusammenpassen.
In diesem Test erfährst du: • 16:26 Wie sich der XC60 im Alltag schlägt • 02:36 Reichweite & Laden beim Plug-in-Hybrid • 06:03 Innenraum, Komfort und 13:54 Fahrgefühl • Kurzer Vergleich zum Porsche Macan: Kann der Volvo mit dem sportlichen Premium-SUV mithalten?
Wenn du auf der Suche nach einem effizienten, komfortablen Premium-SUV bist, das sich vom klassischen Porsche abhebt, liefert dieses Video alle wichtigen Infos.
Technische Daten – Volvo XC60 T6 AWD Plug-in Hybrid
Elektrisch/Benzin
AWD
Automatikgetriebe
Leergewicht: 2.150 kg
Zulässiges Gesamtgewicht: 2660 kg
Anhängerlast (max.): 2.250 kg
Maximale Dachlast: 100 kg
Leistung
Max. vollelektrische Reichweite, kombiniert (WLTP): Bis zu 83 km
Elektrische Reichweite innerorts: Bis zu 100 km Stromverbrauch, kombiniert (WLTP): 12.2 kWh/100 km
Stromverbrauch innerorts (WLTP): 16.4 kWh/100 km
Kraftstoffverbrauch (min.) (kombiniert, nach WLTP): 2.9 l/100 km
Kraftstofftank: 71 l
Leistung: 257 kW / 350 PS
Maximales Drehmoment: 659 Nm
0-100 km/h: 5,7 s
Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h
CO₂-Emissionen, kombiniert: 65 g/km
Abgasnorm: Euro 6e-bis
Laden
Batterieenergie (nominal): 19 kWh
Akkuladedauer 0-100% (2-phasig, 16A): 3 h
Testwagenpreis: etwa 90.000 Euro
Dr. Friedbert Weizenecker
Dr. Friedbert Weizenecker - Seit mehr als 20 Jahren schreibe ich Auto-Themen für mehrere Zeitungen. Vor meiner Zeit als Auto-Journalist habe ich wirtschaftswissenschaftliche Features für ein Wirtschaftsmagazin und für Zeitungen verfasst. Als Volkswirt, Betriebswirt und Soziologe versuche ich auch ökonomische und gesellschaftliche Aspekte einfließen zu lassen. Autos sind meine Leidenschaft.