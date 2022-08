Skoda Enyaq Coupé iV RS (2023)- Wird der Tscheche nächstes E-Auto des Jahres? NinaCarMaria hat die Antwort

Heute im Test: Das Auto des Jahres? NinaCarMaria hat den sportlichen Stromer von Skoda unter die Lupe genommen. Nun bekommt die Enyaq Family mit dem neuen Skoda Enyaq Coupe iV RS 4×4 Zuwachs.

Mit dem Skoda Enyaq Coupé iV RS fährt man nicht nur rein elektrisch, sondern – nach Lust und Laune – auch ziemlich schnell. Für seine Beschleunigung aus dem Stand auf Tempo 100 braucht das SUV-Coupé nur 6,5 Sekunden. Dabei entwickelt das E-SUV-Coupé eine Systemleistung von 299 PS, stellt bis zu 460 Newtonmeter Drehmoment bereit und wird an allen 4 Rädern angetrieben Eine Batteriekapazität von 77 kWh zaubert eine Reichweite von bis zu 504 Kilometern.

Doch das Coupé wird es nicht allein als „RS“ geben. Drei weitere Motorisierungen hat Skoda bereits angekündigt: iV 60 (180 PS), iV 80 (204 PS) und iV 80X (265 PS). Aktuell ist jedoch nur das RS-Modell im Konfigurator verfügbar.

Laden lässt sich die Batterie des neuen Skodas mit einer Ladeleistung von bis zu 125 kW an CCS-Schnellladesäulen mit Gleichstrom (DC) in nur 36 Minuten von 10 auf 80 Prozent. An einer heimischen Wallbox mit Wechselstrom (AC) fließt Energie mit bis zu 11 kW in die Batterie des Skoda Enyaq Coupé RS iV , so lädt diese von 0 auf 100 Prozent in 7:30 Stunden. Eine Wärmepumpe hilft beim Erreichen der relativ großen Reichweite.

Die dynamische RS Optik wird durch den neuen beleuchteten Kühlergrill „Crystal Face“ in Szene gesetzt. Mein Rolls-Royce Herz springt an und schlägt höher. Ob noch mehr britische Skills in dem Tschechen stecken und wie die Fahrdynamik ist, finden wir gemeinsam im Video heraus. Thanks @ŠKODA@Der-Autotester

Technische Daten:

Länge 4653 mm/ Breite 1879 mm/Höhe 1607 mm

Radstand 2768 mm

Leergewicht: 2367 kg

Nutzlast: 448 kg

Kofferraumvolumen 585 L

Ladevolumen max. 1710 L

Dachlast 75 kg

Anhängelast ungebremst 750 kg

Anhängelast gebremst 1200 kg

Stützlast 75 kg

0-100 km/h 6.5 sec

Höchstgeschwindigkeit 180 km/h

Reichweite 405 km

Leistung 220 kW (299 PS)

Max. Drehmoment 460 Nm

Antrieb Allrad

Batteriekapazität 82.0 kWh

Nutzbare Batterie-Kapazität: 77 kWh

Ladeanschluss Type 2

AC Ladezeit (0->405 km) 8h15m

Ladegeschwindigkeit 49 km/h

Nutzbare Batteriekapazität 77.0 kWh

Schnellladeanschluss CCS

Schnellladeleistung (max.) 175 kW

DC Schnellladezeit (41->324 km) 30 min

Schnellladegeschwindigkeit 560 km/h

