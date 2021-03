Hyundai auf Platz eins im CO2-Ranking in Deutschland

Hyundai ist derzeit die sauberste Automarke in Deutschland. Wie das Unternehmen gestern mitteilte, lag der durchschnittliche CO2-Ausstoß aller im Januar und Februar verkauften Hyundai bei 95,9 Gramm pro Kilometer. Das ist der niedrigste Wert aller Hersteller (ausgenommen reine Elektro-Marken). Der Branchendurchschnitt beim Kohlendioxidausstoß lag zum Jahresbeginn bei 126,2 Gramm.

Hyundai ist die sauberste Marke

Hyundai hat seine CO2-Emissionen damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum um über 30 Prozent reduziert. In den ersten beiden Monaten betrug der Anteil der alternativen Antriebe an den Verkäufen rund 70 Prozent und ist damit fast doppelt so hoch wie der Anteil im Gesamtmarkt (36 Prozent). Gut ein Viertel davon entfielen auf die batterieelektrischen Modelle und die übrigen 45 Prozent auf die Hybrid- und Plug-in-Hybridmodelle. Die beliebteste Baureihe war erneut der Kona mit knapp 3800 Zulassungen, davon 2500 Kona Elektro. Ein Fünftel waren Hybride. Unter allen in Deutschland angebotenen SUV mit verschiedenen Antriebsvarianten belegt die Baureihe mit einem durchschnittlichen CO2-Ausstoß von 46,9 Gramm pro Kilometer Platz eins der Neuzulassungen in den Monaten Januar und Februar. ampnet