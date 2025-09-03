Volkswagen startet neue Namensstrategie für Elektroautos

Volkswagen überträgt die bekannten Modellbezeichnungen der Verbrenner künftig auf die vollelektrische ID. Familie. Den Anfang macht ab 2026 der ID. Polo, der auf der Studie ID. 2all basiert. Parallel dazu bleibt der Polo mit Verbrennungsmotor weiter im Programm.

Auch die sportliche Tradition führt VW beim elektrische angetriebenen Polo fort: Ebenfalls 2026 kommt der ID. Polo GTI auf den Markt. Beide Modelle werden – noch getarnt – auf der IAA MOBILITY 2025 in München gezeigt.

Mit dieser Strategie will Volkswagen Elektro- und Verbrennerwelt enger verzahnen und den Kundinnen und Kunden die Orientierung im Portfolio erleichtern.