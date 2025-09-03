Erste Bilder vom VW ID. Polo – Preis unter 25.000 Euro

Noch niemand hat ihn gesehen – jetzt zeigt Volkswagen erste Bilder zum neuen VW ID Polo. Noch mit Tarnfolie.

Volkswagen präsentiert auf der IAA MOBILITY 2025 die noch getarnte Serienversion des neu konzipierten ID. Polo. Die Weltpremiere des rein elektrisch angetriebenen ID. Polo soll im Mai 2026 stattfinden. Aktuell befindet sich der kompakte Volkswagen in der finalen Phase der Serienerprobung. Die Markteinführung ist für den Herbst des kommenden Jahres geplant. Bereits durch die Tarnfolie gut zu sehen: die Gestaltung der Karosserie auf Basis der neuen Designsprache „Pure Positive“.

Volkswagen wird das neue Modell parallel zum heutigen Polo anbieten – die Kunden werden damit fortan in dieser Klasse die Wahl zwischen einem elektrischen und einem von effizienten Verbrennungsmotoren angetriebenen Polo haben. Volkswagen wird den stets viertürigen ID. Polo mit zwei verschiedenen Batteriegrößen sowie in drei und später vier Leistungsstufen anbieten.

Der Grundpreis des Einstiegsmodells soll bei unter 25.000 Euro liegen. Zur Markteinführung 2026 wird es drei Ausstattungsversionen geben. Alle Modelle werden mit einer neu entwickelten Effizienzbatterie, serienmäßiger DC-Ladefunktion und Frontantrieb auf den Markt kommen. In der Startphase wird es drei Leistungsstufen geben.

Im Laufe des kommenden Jahres folgt zudem die Weltpremiere des 166 kW (226 PS) starken ID. Polo GTI – dem ersten elektrischen GTI. Zu den technischen Highlights der Baureihe wird optional die neuste Generation des „Travel Assist“ gehören, der unter anderem einen automatischem Spurwechsel ermöglicht und erstmals eine Ampel-Erkennung bietet. Ebenfalls neu in dieser Klasse: der „Park Assist Plus“ mit Memory-Funktion und die 360°-Kamera „Area View“.

Technische Daten – VW ID Polo (Prognosewerte)

Modularer Antriebsbaukasten MEB+ Antrieb Frontantrieb, vier Leistungsstufen inklusive GTI Länge 4.053 mm, Breite 1.816 mm, Höhe 1.530 mm, Radstand 2.600 mm, Preis unter 25.000 Euro

