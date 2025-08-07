VW California Ocean (2025): Teuer, aber sein Geld wert?
So viel Geld für ein bisschen Bett und Küche auf Rädern?
Der VW California Ocean ist mit 95.000 Euro (Testwagenpreis) kein Schnäppchen – doch was bekommt man dafür wirklich? Wir haben den Kult-Campervan – nicht nur für die Generation 50+ – unter die Lupe genommen.
➡️ Ist der hohe Preis gerechtfertigt?
➡️ Wie viel Komfort steckt wirklich drin?
➡️ Wie gut schläft man auf den beiden Flächen?
➡️ Ist das elektrisch betriebene Klappdach alltagstauglich?
➡️ Sind günstigere Alternativen schlechtter?
Unser Video zeigt:
✔️ Wie fährt sich der Camper auf langen Strecken?
✔️ Was bedeutet „Camping-Komfort“ heute?
✔️ Lohnt sich der Kauf für Genießer und Reise-Fans?
Fazit ehrlich & direkt & unabhängig – wie immer bei Der-Autotester.
Lohnt sich der California Ocean – oder zahlt man nur für den Namen?
Jetzt reinschauen – und fundierter entscheiden!