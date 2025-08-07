VW California Ocean (2025): Teuer, aber sein Geld wert?

7. August 2025
|In Clips, Volkswagen
|Von Dr. Friedbert Weizenecker

 

So viel Geld für ein bisschen Bett und Küche auf Rädern?
Der VW California Ocean ist mit 95.000 Euro (Testwagenpreis) kein Schnäppchen – doch was bekommt man dafür wirklich? Wir haben den Kult-Campervan – nicht nur für die Generation 50+ – unter die Lupe genommen.

➡️ Ist der hohe Preis gerechtfertigt?
➡️ Wie viel Komfort steckt wirklich drin?
➡️ Wie gut schläft man auf den beiden Flächen?
➡️ Ist das elektrisch betriebene Klappdach alltagstauglich?
➡️ Sind günstigere Alternativen schlechtter?

Unser Video zeigt:
✔️ Wie fährt sich der Camper auf langen Strecken?
✔️ Was bedeutet „Camping-Komfort“ heute?
✔️ Lohnt sich der Kauf für Genießer und Reise-Fans?

Fazit ehrlich & direkt & unabhängig – wie immer bei Der-Autotester.
Lohnt sich der California Ocean – oder zahlt man nur für den Namen?

Jetzt reinschauen – und fundierter entscheiden!

 

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

VW California Ocean
Banner Porsche Zentrum Offenburg
Dr. Friedbert Weizenecker
Dr. Friedbert Weizenecker
Ähnliche Beiträge

Add comment