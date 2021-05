Der neue Peugeot e-Expert Hydrogen geht in Serie

Peugeot bietet ab 2021 im Segment der kompakten Vans neben den Modellen mit Verbrenner- und Elektromotor auch eine Elektroversion mit Wasserstoff-Brennstoffzelle in Serie an.

Der neue Peugeot e-Expert Hydrogen verfügt über ein neues und Stellantis spezifisches „Mid-Power-Plug-in-Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektro“-System, bestehend aus: einer Brennstoffzelle, die mit Hilfe des im Tank befindlichen Wasserstoffs den für den Antrieb des Fahrzeugs erforderlichen Strom erzeugt, einer Lithium-Ionen-Hochspannungsbatterie mit einer Kapazität von 10,5 kWh, die über das Stromnetz aufgeladen werden kann und die in bestimmten Fahrphasen den Elektromotor antreibt.

Der neue Peugeot e-Expert Hydrogen kann in 3 Minuten mit Wasserstoff für eine Reichweite von über 400 Kilometern im WLTP betankt werden.

Der e-Expert gibt es in zwei verfügbare Längen (Standard und Lang) mit den gleichen Ladevolumeneigenschaften wie bei den diesel- und batterieelektrischen Versionen. Er besitzt bis zu 6,1 m³ Ladevolumen, sowie eine Nutzlast bis zu 1.100 Kilogramm und eine Anhängelast bis zu 1.000 Kilogramm.









Der neue Peugeot e-Expert Hydrogen wird ab Ende 2021 zunächst für die professionellen Kunden (Direktvertrieb) in Frankreich und Deutschland angeboten. Er wird in Frankreich, in Valenciennes, produziert und dann im Stellantis Kompetenzzentrum für Wasserstofftechnologie in Deutschland, in Rüsselsheim, umgebaut.

Fotos: Peugeot

