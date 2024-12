Die Kundenbedürfnisse erkannt: Toyota im November mit 93 Prozent Zuwachs | In Toyota In News | Von Von Redaktion/cwe

Toyota kann auch im November auf ein starkes Zulassungsergebnis in Deutschland blicken. Vor allem im Kleinwagensegment, mit dem Aygo X und demYaris hat Toyota gleich zwei Segmentsiege auf dem deutschen Markt eingefahren.

Im Einstiegssegment verteidigte der Aygo X seinen ersten Platz: Auf den Stadtflitzer entfielen im November 1.896 Einheiten. Ein Segment höher war der Toyota Yaris mit 4.134 Neuzulassungen das meistverkaufte Modell auf dem deutschen Markt. Damit kehrte das Hybridmodell erstmals nach fast zwei Jahren wieder an die Spitze der Zulassungs-Charts in seinem Segment zurück.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Insgesamt hat Toyota in Deutschland im November 10.905 Pkw und leichte Nutzfahrzeuge abgesetzt und damit das Ergebnis gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres um 93 Prozent gesteigert. Das Unternehmen festigte damit seinen Rang als erfolgreichste asiatische Pkw-Marke in Deutschland und erreichte bei den Privatkunden einen Marktanteil von 4,2 Prozent. Nach den ersten elf Monaten liegt Toyota bei 92.757 Neuzulassungen, was einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 33 Prozent entspricht.