Der amerikanische Pick-up-Spezialist RAM bringt frischen Wind auf den europäischen Markt – mit dem neuen RAM Rampage, dem ersten Kompakt-Pick-up der Marke für Europa. Das Modell soll die Lücke zwischen SUV und klassischem Mittelklasse-Truck schließen und bringt dabei alles mit, was man von einem echten RAM erwartet: kraftvolles Design, moderne Technik und jede Menge Alltagstauglichkeit.

RAM Rampage: Der neue Kompakt-Pick-up für Europa

Während der große Bruder RAM 1500 als amerikanische Muskelmaschine für maximale Leistung, Anhängelast und Luxus gilt, präsentiert sich der Rampage als kompakter, europäisch abgestimmter Allrounder – perfekt für alle, die Vielseitigkeit ohne Kompromisse suchen.

Zwei Varianten – zwei Charaktere: Rebel und R/T

Zur Wahl stehen zwei Varianten: der Rebel und der R/T. Der Rebel ist der robuste Typ für Offroad-Abenteuer – mit 2,2-Liter-Multijet-Diesel, 200 PS, All-Terrain-Pirellis und rustikaler Optik. Der sportlich abgestimmte R/T setzt dagegen auf Dynamik: ein 2,0-Liter-Hurricane-Benziner mit 272 PS, tiefergelegtes Fahrwerk, 19-Zoll-Felgen und eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 6,9 Sekunden. Beide Modelle verfügen über Allradantrieb, eine 9-Gang-Automatik und einen Untersetzungsmodus 4WD Low für echte Geländetauglichkeit.

Vom Geländegänger bis zum City-Cruiser

Mit einer Länge von 5,03 Metern und einer Ladefläche von 980 Litern bringt der Rampage eine gute Portion Nutzwert mit, bleibt aber deutlich kompakter und wendiger als der RAM 1500. Innen sorgt er für echtes Premium-Feeling: Ein 12,3-Zoll-Infotainment-System, ein digitales 10,3-Zoll-Kombiinstrument, ein Harman Kardon-Soundsystem und hochwertige Materialien wie Leder und Wildleder schaffen eine luxuriöse Atmosphäre. Dazu kommen 35 Liter zusätzlicher Stauraum und modernste Sicherheitsfeatures mit Level-2-Assistenzsystemen, darunter Active Driver Assist, Traffic Jam Assist und Highway Assist.

Optisch zeigt sich der Rampage mit der markanten RAM-Front, Voll-LED-Lichtsignatur und hochwertigen Details – ganz im Stil der großen Brüder, aber mit eigenständigem Charakter. Entwickelt und produziert wurde das Modell übrigens vollständig in Brasilien, speziell abgestimmt auf die Anforderungen und Straßenverhältnisse in Europa. Seine Premiere feierte der neue Pick-up auf der Fieracavalli 2025 in Verona – als offizieller Partner der internationalen Pferdemesse.

RAM Rampage vs. RAM 1500: Der Unterschied

Im Vergleich zum RAM 1500, der mit bis zu 540 PS, 3,5 Tonnen Anhängelast und jeder Menge Luxus den Benchmark im Full-Size-Segment setzt, bietet der Rampage eine kompaktere, alltagstauglichere Alternative. Er spricht all jene an, die den typischen RAM-Spirit erleben wollen, aber kein XXL-Fahrzeug benötigen.

Titelfoto: RAM