Ram 1500 kehrt mit legendärem V8-Motor zurück!

KW Auto, der offizielle europäische Importeur der Stellantis-Marken Ram und Dodge, bringt den ikonischen Ram 1500 mit dem kraftvollen 5,7-Liter Hemi V8 zurück – ab dem kommenden Winter ist er in Europa erhältlich! Mit 395 PS, 556 Nm Drehmoment und moderner eTorque-Hybridtechnologie bietet dieser Pickup den satten Sound und die Leistung, die seine Fans so lieben.

Die Ram-1500-Baureihe wurde im Modelljahr 2025 auf Sechszylinder-Motoren umgestellt. Die starke Kundennachfrage nach dem legendären Achtzylinder-Motor führte jetzt jedoch zur Rückkehr des 5,7-Liter Hemi V-8 in die Modellreihe.

„Jeder macht Fehler – entscheidend ist, wie man damit umgeht. Ram hat einen Fehler gemacht, als wir den Hemi aus dem Programm genommen haben – wir stehen dazu und haben ihn korrigiert“, sagte Tim Kuniskis, CEO der Marke Ram. „Wir bringen nicht nur einen legendären V8-Motor zurück, sondern erweitern zudem die Angebotsvielfalt bei den Antrieben für unsere Kunden.“

„Ram wird weiterhin den leistungsstärkeren und effizienteren Hurricane-Reihensechszylinder anbieten, aber die Botschaft der Kunden war eindeutig: Es gibt keinen Ersatz für den legendären Hemi V8. Am Monatsende zählen die Verkäufe an Kunden – nicht Statistiken oder Ideologien. Das bedeutet: Wir zeigen Flagge und lassen den satten Sound des Hemi wieder erklingen“, so Kuniskis weiter.

Jeder Hemi-betriebene Ram 1500 aus dem Modelljahr 2026 erhält ein neues, auf dem Kotflügel montiertes „Symbol of Protest Badge“, entworfen vom Ram Designer-Team. Das Emblem zeigt den Ram-Kopf, der kraftvoll von einem Hemi-V8-Block angetrieben wird. In Europa wird der Ram 1500 mit Hemi-Motor in den Ausstattungen Laramie, Sport (später verfügbar) und Limited erhältlich sein – gemäß eines straffen Produktplans für die nächsten 18 Monate.

Zum 5,7-Liter Hemi V8 mit eTorque

Der 5,7-Liter Hemi V8 liefert 395 PS und 556 Nm Drehmoment und verfügt über kraftstoffsparende Technologien wie variable Nockenwellenverstellung und Zylinderabschaltung. In Kombination mit dem klassenexklusiven eTorque-Hybridsystem bietet er ein schnelles Start / Stopp-System, Drehmomentunterstützung beim Beschleunigen sowie Bremsenergie-Rückgewinnung. Weitere technische Highlights sind:

• eine 48V-Batterie mit intelligentem Energiemanagement sowie

• verbesserte NVH-Werte, Schaltqualität und Fahrverhalten

Rams vollständige Antriebspalette: Legendärer 5.7L Hemi, 3L Twin-Turbo Hurricane

Während der Hemi V8 ein gefeiertes Comeback feiert und für seinen einzigartigen Sound und emotionalen Charakter gefeiert wird, setzt Ram weiterhin auf die Zukunft effizienter Performance: Der 3,0-Liter-Twin-Turbo-Reihensechszylinder „Hurricane“ bietet bis zu 540 PS und 706 Nm Drehmoment – das macht ihn zum leistungsstärksten Motor, der je in einem Ram 1500 angeboten wurde.

