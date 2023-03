Neuer Crosscamp Base X (2023) – Allrad-Wohnvan auf Mercedes Vito Basis

Mit den Camper-Vans auf der Basis von Toyota Pro Ace Verso und Opel Zafira Life ist Hymer im Jahr 2019 mit der neuen Marke Crosscamp in den attraktiven Markt der kompakten Wohn-Vans gestartet. Nun erweitert Crosscamp das Portfolio um den „Base X“, einem Modell auf Mercedes Vito Basis.

Der Crosscamp Base X

Entscheidendes Produktmerkmal des Base X ist sein Allradantrieb, den es für Toyota und Opel bekanntlich nicht gibt. Während der Toyota Flex mit einer herausnehmbaren Küche aufwartet, kommt der Opel Flex mit einer fest eingebauten Zeile. Beide besitzen einen Wasser- und einen Abwassertank. Die jeweiligen Lite Varianten beinhalten nur einen Kocher. Auch im „Base X“ verzichtet Crosscamp auf eine Küche. Im Heck ist lediglich eine elektrische Induktions-Kochplatte (ausklappbar) in der Seitenverkleidung verbaut. So wird auch er (zulassungs-rechtlich) zum Wohnmobil. Der Fokus liegt bei Base X, wie auch bei den beiden Lite-Modellen, auf einem großen, flexiblen Raumangebot.

Der Crosscamp mit Stern

Neben der Einstiegsvariante „V2“ gibt es den „V3“, der unter anderem eine auf besonders flachen Schienen verschiebbare 3er-Sitz-/Schlafbank beinhaltet. Weil keine Küche untergebracht wird, entsteht so eine Bettbreite von 1,43 Meter (Länge 1,92).

Unser Tipp: Kaufen Sie den dazu passenden Topper für 300 Euro, denn er erhöht den Schlafkomfort deutlich. Unser Testwagen ist mit der „V3“ Variante versehen. Sie ist äußerlich am der Graphit-Grauen Farbe und an den LED-Scheinwerfern erkennbar. Die „V2“ Ausführung gibt es ausschließlich in Arktik-Weiß.

Den Base X gibt es derzeit ausschließlich in der Außenlänge von 5,14 Meter. Damit liegt er etwa in der Mitte zwischen Marktführer VW California Kurz und Lang. Wichtig für den Alltag ist auch, dass der Base X unter 2 Metern Höhe bleibt. Denn nicht wenige Parkhaus-Einfahrten oder Parkplatz-Durchfahrtshöhen-Beschränkungen liegen bei diesem Maß 5 Menschen dürfen im Base X sitzend mitfahren. 4 Schlafplätze sind vorhanden. Zum Serienumfang gehören 2 Schiebetüren, das macht den Base X im Alltagseinsatz flexibel und sicherer, nicht zuletzt, wenn man an das Ein-und Aussteigen von Kindern denkt.

Der Antrieb

Die V3-Variante kann mit einem 190 PS leistenden Diesel oder – wie im Testwagen verbaut – einem 237 PS Selbstzünder bestellt werden. Den V2 gibt es mit einer 163 PS Maschine oder auch mit dem 190 PS Antrieb. Alle angebotenen Diesel nutzen ein 2-Liter-4-Zylinder-Motor. Sie kommen ausschließlich mit einer 9-Gang-Automatik. Das ist zeitgemäß, den die Technik schaltet heute besser als wir Menschen, dabei bleibt der Verbrauch in Grenzen. Crosscamp gibt für unseren Testwagen einen WLTP-Verbrauch von 8,4 Liter an. Auf unseren Testfahrten lag der Verbrauch leicht über 9 Litern.

Das Aufstelldach

Alle Base X tragen ein aufstellbares Schlafdach von SCA. Dessen Mechanismus zum Öffnen und Schließen fällt allerdings etwas fummelig und schwergängig aus. Daran muss man sich gewöhnen und seine eigene Technik entwickeln, das Dach zu verschließen. Beim Einklappen sollte man darauf achten, die Fenster oder Türen offen zulassen, ansonsten wird der Luft-Widerstand groß und der Stoff der Dachseiten wird nach außen gedrückt, wo er beim Schließen dann einklemmen und raus hängen kann. Die Liegefläche fällt hier oben mit 1,10 Meter x 1,93 Meter segment-typisch aus. Die maximale Stehhöhe bei geöffnetem Dach ist bei 2,35 Meter erreicht. Außen wird dann eine Höhe von 3,10 Meter erreicht.

Weingut Franckenstein; hier im Zell-Weierbacher Neugesetz

Ordentliche Zuladung

Crosscamp gibt als technisch zulässige Gesamtmasse 3.200 Kilogramm an. Das Leergewicht variiert zwischen 2.169 und 2.397 Kilo. So ergibt sich eine mögliche Zuladung von rund 700 bis 800 Kilo. Als maximale Anhängelast stehen 2,5 Tonnen in den technischen Daten.

Herausnehmbare Kühl-/Gefrierbox

Die auf den Schienen der Schlafbank befestigbare Box stellt ein Volumen von 36 Litern bereit. Sie kann mit einem Kabel an der Steuereinheit an den C-Säule angeschlossen werden. Wenn man die Schlaf-/Sitzbank zum Schlafen umklappt, muss die Box quer zur Fahrtrichtung arretiert werden. Sie kann auch komplett aus dem Fahrzeug genommen werden. Wenn man ohne externen Strom unterwegs ist, sollte die Batterie ausreichend Kühl-Energie für 2- 3 Tage bereitstellen können.

Diesel-Standheizung

Zum Serienumfang gehört auch eine Diesel-Stand-Heizung, deren Bedieneinheit ebenfalls in der C-Säule (siehe Foto) verbaut ist. Sie kann zeitlich begrenzt oder dauerhaft eingeschaltet werden.

Fazit

Der Crosscamp Base X auf Mercedes Vito Basis ist eine besonderes flexibler Wohn-Van. Man muss sich jedoch Lösungen suchen, wie man sein Gepäck am besten unterbringt, denn es gibt keine Schränke. Man könnte ihn deshalb auch „Taschen-Camper“ nennen, weil man seine Halbseligkeiten am besten in Taschen mit ins Auto bringt und auch dort belässt. Aus dem ZubehörProgramm empfiehlt sich der Stoffdachschrank, der im Heck unter dem Dach befestigt wird. Was mir fehlt, um noch besser autark sein zu können, ist Wasser und Abwasser. Aber auch hier könnte man improvisieren.

Der wesentliche Vorteil des Base X ist nach meiner Auffassung der Allrad-Antrieb. So kann man auf schwierigem Untergrund bessere Traktion erhalten. Allerdings ist die Bodenfreiheit des Base X nicht höher, als bei den 2-Rad-Antriebs-Varianten. Geländegängig ist der Base X als nur sehr begrenzt.

Die Qualitätsanmutung im Innenraum des neuen Crosscamp Camper-Vans hebt sich in unseren Augen kaum von Opel Zafira und Toyota Pro Ace Verso ab. Deutlich hebt sich jedoch der Preis ab. Mindestens 72.000 Euro möchte Crosscamp für den Base X als „V2“. Unser V3-Testwagen mit dem 237 PS Motor will mit mindestens 83.000 Euro bezahlt sein. Wohl dem freiheitsliebenden Abenteurer, der sich solche Beträge leisten kann.

Technische Daten:

Campervan

Leistung 174 kW/237 PS

Diesel

Getriebe Automatik

Allradantrieb

Schlafplätze 4 / Sitzplätze 5

Länge 514 cm / Breite 225 cm / Höhe 199 cm

zul. Gesamtmasse 3.200 kg

Preis: ab 83.990 Euro

Ausstattung:

MB Vito 4×4 – V3 (Allrad, Graphitgrau Metallic, 4-Sitzschienensystem mit Schnellverriegelung, Komfort-Öffnung und -Schließung mit IR-Fernbedienung, Komfort-Fahrersitz drehbar, Komfort-Beifahrersitz drehbar, Klemmleiste für Elektroanschlüsse am Fahrersitzkasten, Leichtmetallfelgen 17 ZOLL 20 Speichen Design, Auflastung auf 3,2 t zGG, Anhängelast 2500kg, PRE-SAFE® System, Aktiver Abstandsregel-Assistent DISTRONIC PLUS, Haupttank, ca. 70 l, Schiebefenster vorne rechts in Schiebetür, Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert, LED Intelligent Light System, Fahrlicht-Assistent (auto. Einschaltendes Fahrlicht),

Heizung für Scheibenwaschanlage, Schiebetür links, Anhängerkupplung, Kugelkopf abnehmbar, Sitzheizung Fahrersitz, Lordosenstütze Fahrersitz, Sitzheizung Beifahrersitz, Lordosenstütze Beifahrersitz, Doppelcupholder in Cockpit mittig, Staunetz Fahrer- u. Beifahrersitzlehne, Zurrösen für Sitzschienen, Lederlenkrad, Klimatisierungsautomatik “THERMOTRONIC“, Multimedia DAB Digital-Radio und Navigationssystem »Audio 40«, 7 Zoll, LCD-Touchscreen, Apple CarPlay und Android Auto, Bluetooth® 3.0, Freisprecheinrichtung, Lautsprecher vorne + hinten, Batterie verstärkt, zusätzlich 12V/100Ah, Multifunktionslenkrad mit Reiserechner, Regensensor, Liege-Paket, bestehend aus 3er-Sitzbank als Komfortliege in der 2. Fondreihe, Colorverglasung im Fond, Schwarzglas, Beleuchtung im Haltegriff Fond, Park-Paket, Fahrassistenz-Paket – Aktiver Brems-Assistent, Totwinkel-Assistent, Spurhalte-Assistent, Spiegel-Paket –

Aktiver Park-Assistent -automatisch abblendbarem Innenspiegel -automatisch abblendbaren Außenspiegeln -elektrisch anklappbaren Außenspiegeln, Akustik-Paket (zur Geräuschdämmung), Chrom-Paket Interieur, CROSSCAMP Beklebung Schweller unten, Schwanenhalsleuchten mit USB Anschluss im Aufstelldach, Dieselstandheizung mit Wandbedienpanel und Höhenschalter, Grundschiene für Dachträger bis 50kg Dachlast)

